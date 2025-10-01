快訊

國中數學／分配律，讓計算變輕鬆！

聯合新聞網／ 力宇教育

有時候我們在考試或練習時，會遇到看似「龐大又複雜」的算式，乍看之下讓人覺得無從下手。但別擔心，數學裡的「分配律」就像一把小鑰匙，可以幫助我們快速拆解問題，找到簡單的計算路徑！

在生活中，分配律也很實用。舉個例子：小美去買飲料，一杯紅茶35元，一杯奶茶55元，她各買了3杯。如果直接算，得先計算紅茶35×3，再加上奶茶55×3；但如果用分配律，就能寫成 (35＋55)×3＝90×3，一下子就算出270元，是不是快速又省力？

今天的數學挑戰題更進一步：

13.7×11.8＋13.7×8.2＋36.3×8.2＋36.3×11.8

看起來很複雜，但如果善用分配律的公式 (a＋b)(c＋d)＝ac＋ad＋bc＋bd，就能把它轉換成 (13.7＋36.3)×(11.8＋8.2)，計算後得到的答案正好是1000。計算量是不是少了很多？這就是分配律的魔力！

完整的解題步驟與思考過程，力宇教育的李熙老師已經在影片中詳細示範，同學們快點開影片，一起學習如何靈活運用分配律，讓數學變得更簡單吧！

力宇教育

