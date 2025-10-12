快訊

才剛當3寶爸！楊祐寧送走癌父病榻吻別金鐘行程不變

不花錢上健身房！59歲女每周維持這些運動：現在是體能巔峰

中職／獅隊G3打線出爐蘇智傑扛DH 陳聖平因傷列不出賽名單

聽新聞
0:00 / 0:00

寫作教室／從印度的繁複寫「多重敘事」 讓文字承載多重感官的經驗

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 黃子芸／撰寫
位於印度孟買市的印度門。（歐新社）
位於印度孟買市的印度門。（歐新社）

踏上印度的第一刻，彷彿墜入一個被打翻的調色盤。德里街頭，三輪車、牛隻、肩扛包裹的人群匯成一道流動的風景，不絕於耳的喇叭聲是這座城市的呼吸節奏；空氣中交融著烤餅的焦香、薑黃的辛嗆、茉莉的清甜，還有若有似無的焚香餘韻。這裡沒有北歐的沉默、德國的規矩，也不同於日本的極簡，印度追求的，是一種「全感官參與」的體驗——視覺、氣味、聲響、觸感，甚至味覺，在同一時刻撲面而來，織成一幅濃烈而鮮活的生命圖景。

印度教中有一個深邃的概念：Leela，意指神以世界為舞台展開的一場戲劇。這不僅是宗教哲學，更是一種觀看世界的方式：神既是演員，也是觀眾，生活中的每一個片段，無論多麼細微，都承載著深意。市場的喧囂、香料的氣息、小販的吆喝、孩童的奔跑，無一不是神意鋪陳的情節。Leela啟示我們：在表象的混沌之下，始終藏著一種深層的秩序，一種讓萬事萬物彼此呼應的內在韻律。

走入德里舊城區的市集，攤位看似隨意擺設，卻隱含世代相承的邏輯：賣香料的緊鄰賣花的，請神像的倚著賣祭品的。這一切布局，並非來自城市規劃的藍圖，而是源於民間信仰與日常需求的巧妙融合，只為讓虔誠的主婦能在一條街上採買完敬神所需。

在印度，細節從來不只是裝飾。女子眉間的一點硃砂，不單是妝飾，更是「第三隻眼」的象徵，提醒人們保持覺知、培養內在；傳統手繪Henna的繁複紋樣，每一道曲線都蘊含祝福與護佑。這種對細節的執著，與日本匠人的精益求精遙相呼應，只是印度以一種更熱烈奔放的方式呈現——不藉由留白，而是以豐繁彰顯。Leela 存在於萬物細微之處，也提醒著我們：每一個動作、每一抹色彩、每一段聲音，都可以成為敘事的入口。

印度的繁複教給我們一種「多重敘事」的書寫可能。不必急於簡化或歸類，而是容許矛盾並存，讓多重感官經驗同時迸發。描寫一個場景時，不僅可寫其形、其聲，更可寫其氣味、觸感，以及它們如何在人的心靈中層層迴響。這種寫法或許初看顯得繽紛雜沓，卻更貼近生命的本真——我們從來不是單一線性的存在，而是同時負載著複雜、矛盾卻又鮮活的情感與感知。

或許我們都該學著接納生命中的「印度性」，於混沌裡探尋隱藏的秩序，於喧囂中持守內心的寧靜，於繁複中窺見神性的光芒。正如史詩《摩訶婆羅多》，篇章浩繁、情節交錯，卻始終圍繞同一核心——關於善惡、命運與人性的永恆叩問。

寫作的魅力，在於讓文字承載多重感官的經驗，而非只描摹表象。你可以在句子中交織色彩、氣味等感官敘述，讓每個細節都活起來，形成節奏與層次。如此書寫，不只是敘事，而是在文字裡重現一個立體而鮮活的世界，讓讀者彷彿置身街巷，感受喧囂、聞嗅香氣、觸碰光影，一字一句都流動著生命的張力與真實。

印度 民間信仰 心靈 魅力

延伸閱讀

印度踩踏意外至少39死 警方立案調查造勢政黨高層

印度知名演員轉戰政壇 競選造勢爆踩踏釀39死

印度台灣形象展商機達7,700萬美元

影／印度影星轉戰政壇！造勢失控釀39死 2萬多人擠爆畫面曝

相關新聞

寫作教室／從印度的繁複寫「多重敘事」 讓文字承載多重感官的經驗

踏上印度的第一刻，彷彿墜入一個被打翻的調色盤。德里街頭，三輪車、牛隻、肩扛包裹的人群匯成一道流動的風景，不絕於耳的喇叭聲...

科學人／帳戶莫名奇妙就被鎖…犯罪學教授揭：銀行反洗錢監管手段存在重大缺陷

金融業投入數千億美元，想方設法要防堵洗錢，但最新研究指出，全球反洗錢制度在運作三十多年後，依然幾乎沒有減少不法資金流動。學者批評這些措施不僅成效有限，還經常波及無辜民眾，凸顯制度設計上的重大缺陷。

紐時賞析／川普涉足紓困政治 給阿根廷一線生機

Treasury Secretary Scott Bessent said last month that if New...

紐時賞析／強制避孕獲道歉 格陵蘭女性含淚質疑

For some Greenlanders, sorry isn’t enough.

閱讀數學／騎士巡遊（中）

​上週，我們講歐拉從七橋問題的思路出發，開始分析騎士巡遊。他首先發現了對稱的規則。接著，歐拉將棋盤切成好幾塊小棋盤。如果每一塊小棋盤都有解…

好讀周報／兩母一父的「三親嬰兒」是什麼？為對抗遺傳疾病爆道德爭議

2025年9月，北區高中學測模擬考的作文題目出現「我的媽媽是代理孕母」，引發廣泛關注與討論。雖然任何形式的代理孕母在台灣目前都不合法，且涉及複雜的倫理爭議，但在遙遠的英國，卻有一群「有著兩個媽媽、一個爸爸」的嬰兒已順利誕生並成長茁壯。雖然這些孩子確實是由生母懷胎分娩，卻受到國際媒體的高度矚目，甚至引發了基改寶寶的爭論，這究竟是怎麼一回事呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。