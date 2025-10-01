好讀周報／吃素變身分認同？年輕世代掀風潮 植物奶成時髦素食
文／中央社
疫情前，吃素在巴黎曾是一種激進選擇，代表環保意識的覺醒。尤其在瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）發起全球氣候罷課運動後，巴黎開始掀起「高中生吃素」風潮。
世界報（Le Monde）校園特刊指出，吃素已成為年輕世代身分認同的重要符號，尤其家庭社會地位較高者最為顯著。在2018年時，法國農業和海洋產品機構（FranceAgriMer）以4個歐洲代表國家為樣本，約12%的18-23歲年輕人為素食者，而55歲以上的素食者僅2%。
在法國，年輕素食者認為吃素能減少森林砍伐、降低溫室效應與用水量。他們成功說服父母、甚至祖父母一起吃素，並影響弟妹仿效學習。在2018年素食人口已上升至全國人口的5.2%，對比1998年僅2%。
疫情後，素食變得普及且容易取得。連鎖超市Franprix設置沙拉吧，吸引習慣輕食的上班族；法國國鐵推出以蔬食為主食、肉食為配角的火車便當；咖啡店裡的植物奶則成為最時髦的素食。
2023年起，雖然有植物性替代肉品如「仿真牛排」、「仿真香腸」等陸續上架，但因口味不佳，銷量下滑11%。相較之下，不需模仿肉味的開胃蔬菜小餅乾，反而更受歡迎，吸引業者投資研發純植物性產品。
其中，各式各樣的「植物奶」是最熱銷的素食商品。巴黎人報（Le Parisien）統計，2024年已有20%法國人選用燕麥奶替代牛奶，因其口感濃郁適合搭配拿鐵，且製程比牛奶減少一半以上的碳排放量。
