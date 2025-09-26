快訊

閱讀數學／馮紐曼機器（下）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
馮紐曼。圖／截自維基百科
馮紐曼。圖／截自維基百科

上週我們介紹了馮紐曼機器，以及它的第一個實現版本，生命遊戲。科普作家葛登能在《Scientific America》雜誌專欄介紹了生命遊戲後，遊戲一砲而紅，不僅該篇專欄創下最多讀者回信的紀錄。許多科學家紛紛投入，探索遊戲的各種可能性。就像造訪異世界發現新物種一樣，他們發現有些圖案會維持不動，有些圖案會週期性變化，有些圖案像是長腳了一樣，會在整張方格紙裡漫步。

當然，從現在AI的角度來看，這種像素畫等級的遊戲，怎麼配得上「生命遊戲」這四個字？但那個時空背景是Intel剛推出第一顆商用CPU的年代。康威設計生命遊戲時，甚至是用紙跟棋子，根本沒有用到電腦。生命遊戲作為先驅，最大的價值在於它體現出一個道理：

來這麼複雜、變化多端的圖案生成、複製，背後只是兩條再簡單不過的規則。也難怪，生命遊戲一推出後，無數的研究人員盯著到剛入手的黑白螢幕中，各種「小動物」自在地移動、演化。那一刻，他們必然感受到電腦裡面，真的有宛如生命般的存在。

▍ 21世紀的馮紐曼機器

從馮紐曼提出自我複製的概念過了80年，這個想像似乎已經越來越具體。或許在未來，我們真的可以發射一台馮紐曼AI機器人去火星，然後他會指數成長到一整個火星有足夠的機器人幫我們建置適合人類生活的環境——等等，這麼想會不會太好了？

那如果有比我們發達的外星文明，他們應該早就打造出馮紐曼機器，早就躺在（他們的）海灘上曬（他們的）太陽，靜靜地任由機器人征服整座宇宙，同時包括地球啊？對此，科學家們回答

「所以，人類是最高等級的文明。」

「不對，可能有更高等級的外星人，但他們滅亡了。」　

「說不定，我們本身就是外星人製造的馮紐曼機器。」

到這邊，已經變成了一場有趣的關於宇宙生命的思想辯論。隨著人工智慧越來越發達，這樣的討論，也或許越來越要認真被看待：究竟該不該，製造出一台能自我複製的馮紐曼機器。

