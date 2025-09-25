快訊

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
司法院第216次院會通過刑事訴訟法第31條、第388條、第389條、第465條等部分條文及其施行法修正草案。記者王宏舜／攝影
司法院第216次院會通過刑事訴訟法第31條、第388條、第389條、第465條等部分條文及其施行法修正草案。記者王宏舜／攝影

一、時事掃描

司法院送出刑事訴訟法修正草案 兒少性剝削、詐欺增修預防性羈押

憲法法庭去年通過「憲判第8號」判決，雖指死刑合憲，但外界質疑該號判決對科處死刑設下重重門檻，是「實質廢死」。司法院今召開院會，通過刑事訴訟法、刑事訴訟法施行法部分條文修正草案，除落實憲判字第8號判決意旨，並加強參與訴訟被害人的程序地位，另考量新興犯罪類型及相關案件增加趨勢、配合詐欺犯罪危害防制條例等規定，修正預防性羈押的適用範圍。【2025/9/11聯合報】

二、命題趨勢

司法院第216次院會通過刑訴法與施行法修正草案，落實憲判8號：死刑相關案件偵查強制通報法扶、三審強制辯護與言詞辯論；並新增制度使被害人得陳述犯罪影響、擴大預防性羈押以因應詐欺與兒少性剝削。符合《公民政治權利公約》第14條之公正審判與辯護權要求，強化程序保障與被害人參與，以接軌國際。本新聞命題焦點：無罪推定原則與人身自由保障、死刑案件之辯護權與程序保障、被害人參與權與被害影響陳述、社會安全與重大犯罪防治、司法改革與國際接軌。

三、牛刀小試

司法院第216次院會通過刑事訴訟法修正草案，因應詐欺犯罪與兒少性剝削等新興犯罪類型，決定擴大「預防性羈押」的適用範圍。此舉旨在加強偵查階段的控制能力，以防止犯罪嫌疑人逃亡、湮滅證據或勾串共犯，並保障社會安全與被害人權益。民眾擔心會造成(甲)問題，導致「羈押常態化」，並增加司法系統的資源負擔。請問：(甲)最可能是下列何者？

(A)讓法院審判之公開透明度降低

(B)降低犯罪之偵查效率與破案率

(C)侵犯人身自由與無罪推定原則

(D)簡化羈押程序並縮短審判時間

答案：C

解析：(A)與審判公開透明度無直接關聯。(B)可強化偵查，不會降低破案率或效率。(C)若未經判決就限制自由，恐違反人身自由保障及無罪推定原則。(D)未簡化羈押程序、不會直接縮短審判時間。

四、歷屆試題

某日下午，甲於ATM領錢時，便衣員警依甲容貌而懷疑是「逃逸移工」，且擔任詐欺集團車手，立即喝叱甲並要求甲交出居留證供警察查驗。甲表示未隨身攜帶，並要員警不要妨礙其領錢。員警認為甲不服從盤查且無居留證，顯有犯罪嫌疑，乃將甲上銬帶回警局。在警局內，警察拒絕甲委任律師的要求，並將甲關在偵訊室內連夜詢問。甲拒絕配合，不願回答任何問題，警察直到隔天早上始釋放甲。若此事件發生於我國，下列哪些評論符合刑事訴訟法之法理？(113分科)

(A)甲在偵訊室內，原則上依法不得拒絕警察的詢問

(B)甲無須因警察要求而交出居留證，並可保持沉默

(C)警察拒絕甲要求的作為，可能損及甲的法律權利

(D)警察認定甲涉嫌有其依據，不違反無罪推定原則

(E)警察可依據職權行使自由心證，判決甲構成犯罪

答案：BC

司法院 死刑合憲 刑事訴訟 被害人 憲法法庭

新聞中的公民與社會／司法院決定擴大「預防性羈押」範圍 恐面臨何種問題？

憲法法庭去年通過「憲判第8號」判決,雖指死刑合憲,但外界質疑該號判決對科處死刑設下重重門檻,是「實質廢死」。司法院今召開院會,通過刑事訴訟法…

