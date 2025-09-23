【開箱你的英文素養力】教師節不是孔子的專利？揭開教師節的演變

2025年5月28日，總統府公布9月28日孔子誕辰紀念日全國放假一天，以慶祝教師節並感謝老師們的辛勞。你知道嗎？教師節最初的由來，其實和孔子一點關係也沒有！

最早的教師節，並不是為了紀念偉大的老師，而是一群老師勇敢站出來，為了自己的權益大聲發聲！根據110年國中會考英語第25～28題的題組文章，1930年的南京，一群老師選在6月6日舉辦第一屆教師節，目的是讓社會正視教師當時的困境與努力。他們的行動受到全國關注，也逐漸讓教師節成為被社會重視的節日。

本文將帶你認識教師節背後被遺忘的歷史真相，了解那些為了尊嚴而奮鬥的老師們，以及教師節如何一步步轉變成今日我們熟悉的模樣。文章中也提到，教師節的日期其實經歷了多次變動。讀完後，你可能會對「教師節」有全新的看法！

在近幾年的英文素養題組中，常見跨領域題目。本題就是測驗同學是否能透過英語閱讀理解歷史事件與改革脈絡，並在遇到生字時，透過上下文推敲字義。現在，請動動腦，試著自己先完成題目！動筆前別忘了看看Yvonne老師的重要提示喔！

答案都寫上了，快點開影片學習解題技巧！

一起跟著 Yvonne 老師探究教師節的歷史變革吧！

商品推薦