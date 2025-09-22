聽新聞
國際小學堂／執政聯盟頻內鬥 選制成亂源

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
制度造就混亂 尼泊爾選舉制度在尼泊爾常造成混亂，因沒有任一黨掌絕對多數。圖為二○一七年舉行國會和地方選舉，投票所旁有警察經過。（路透）

尼泊爾九月稍早爆發反貪腐抗議後，總理請辭，政局再度發生變化。尼國政壇動盪不新鮮，自二○○八年結束君主制以來已換了十幾次政府。印度媒體報導，該國從數百來的君主專制，過渡成聯邦民主共和國的過程並不完整，成為不穩定性的根源。

國會比例代表制 確保多元卻加深分裂

印媒「今日印度」九月上旬報導，一九九六年至二○○六年間，長達十年的尼共毛主義派叛亂奪走逾一點七萬人生命，最終簽署和平協議，二四○年歷史的君主制也在二○○八年瓦解。取而代之的是分裂的多黨環境，比例代表制的選舉制度又使其進一步分化。

尼泊爾採用並立制選制，結合傳統的相對多數制和比例代表制。尼泊爾眾議院的二七五名議員中，一一○名議員是比例代表制選出，選民投票給政黨而非個別候選人，然後再根據各黨在全國選票的得票率，按其占比分配席次。

該選制的目標是確保多元社群的代表性，包括婦女、種姓制度中最低階級的達利特人（Dalit）、原住民、少數族群和被邊緣化的人口。此外，法律要求各黨至少將三分之一的當選議員分配給婦女，必要時透過比例代表制的席次補足該名額。

貪腐何時終結 一名尼泊爾抗議者八日在加德滿都的國會大樓前，舉起「終結貪腐」標語。（歐新社）

執政聯盟脆弱 沒一屆政府做完任期

但該制度在尼泊爾常造成混亂，因沒有任一黨掌絕對多數，導致執政聯盟脆弱，難以長期執政。至今尼國沒有一屆政府完整做完五年任期，執政聯盟時常瓦解，導致政策斷層和發展停滯。

尼泊爾前幾大黨包括尼泊爾國大黨（ＮＣ）、尼泊爾共產黨聯合馬列（ＣＰＮ–ＵＭＬ）、尼泊爾共產黨毛派（ＣＰＮ–ＭＣ），這幾黨常因共享權力而結盟，卻不是基於共同意識形態或政策目標。這種結盟關係因內部競爭和野心而迅速瓦解，導致幾次政治「旋轉門」和「大風吹」局面。

例如去年就曾發生執政聯盟破裂，其後奧利第四度出任總理。此外，「民族獨立黨」（ＲＳＰ）這類新興政黨的崛起，進一步讓選票分化，加劇執政聯盟動盪，並削弱公眾對政黨的信心。

最近調查顯示，逾一半尼泊爾民眾不滿目前選舉制度。儘管尼泊爾選制具有包容性，但歷屆政府都未能徹底解決長期存在的種族、種姓和區域問題。

