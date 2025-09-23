聽新聞
0:00 / 0:00

國際小學堂／尼泊爾貪腐 裙帶小孩點燃全民怒火

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
群眾火燒國會 尼泊爾九日反貪腐示威期間，首都加德滿都的國會大樓遭縱火，濃煙竄上空中。（美聯社）
群眾火燒國會 尼泊爾九日反貪腐示威期間，首都加德滿都的國會大樓遭縱火，濃煙竄上空中。（美聯社）

尼泊爾政府九月初封鎖臉書等多個社群媒體後，Ｚ世代年輕人帶頭舉行反貪腐示威，在首都加德滿都暴力抗爭，總理因而請辭，後由看守總理上台。這波抗議引爆點，除了政府的社媒禁令，尼國人對權貴的多年不滿也是抗爭動力。

政二代愛炫富 刺激貧窮Ｚ世代

半島電視台和紐約時報九月上旬報導，這次衝突爆發前幾周裡，社群媒體上一直廣傳不少影像，內容據稱是尼國政治菁英後代的奢侈生活方式。這些影像真偽並不清楚，但仍象徵許多尼泊爾人口中的社會不平等蔓延，還有官員及其家人荷包滿滿現象。

社群媒體上還出現名為「裙帶小孩」（nepo kids）的熱門標籤，該稱呼衍生自「裙帶關係」（nepotism），常指涉政府高官和閣員的小孩。尼國官員和政客長期被指控存在廣泛貪汙，公款用途模糊，民眾懷疑公務員薪水不多，是否有部分公款被挪用，以資助權貴家人享有奢華的生活？

TikTok和Instagram流傳一些影片，顯示官員、部長的親屬乘坐豪華轎車，或在名車旁擺ＰＯＳＥ，身穿名牌。有張照片據稱是一名部長的兒子，與擺進聖誕樹、標示ＬＶ和Cartier等名牌的外盒合影，流傳甚廣。還有另一段影片接連秀出幾張照片，網友聲稱那是一位前法官的兒子在幾家高級餐廳用餐，還在一輛賓士旁擺姿勢。

總部在華府的監督組織「組織仇恨研究中心」致力追蹤南亞及其僑民社群的網路極端主義和假訊息現象；該組織執行董事奈克說，大量這類裙帶小孩的影片正在尼泊爾的數位生態系統廣傳；菁英的特權與日常生活困境間的對比，深深觸動Ｚ世代，迅速成為推動這波運動的核心敘事。

社會封建色彩 財富被菁英掌控

社運人士和專家都說，民眾愈來愈發現統治菁英家庭生活相對奢侈，尼國其他地方卻處於貧窮，是抗議關鍵起因。尼泊爾波卡拉大學商學院助理教授拉米查內說，對裙帶小孩的憤怒，反映出公眾強烈不滿。尼泊爾民眾驚訝的是，這些裙帶小孩的父母，即政治領袖，也曾過著簡樸生活，如今活得像權貴。

加德滿都大學管理學院助理教授卡齊說，尼泊爾距離結束君主制還不到廿年，社會傳統上一直深具封建色彩，城市的財富、商業和教育機會主要集中菁英家庭，特別是有政治關係者，「政二代正靠政治紅利過活」。

在許多相關社媒內容，裙帶小孩的影像會與描繪普通窮人眼前困境的影像穿插，呈現出尼國一種普遍想法，即該國政治階層的富裕，是犧牲廣大民眾利益換來的。

尼泊爾首都加德滿都街頭八日湧現反社群媒體禁令和反貪腐的示威，許多民眾在國會前聚集。（法新社）
尼泊爾首都加德滿都街頭八日湧現反社群媒體禁令和反貪腐的示威，許多民眾在國會前聚集。（法新社）

政客勾結官員 司法追訴難成功

獨立非營利機構「國際透明組織」將尼泊爾列為亞洲最貪腐國家之一。尼國頻繁出現的醜聞通常涉及民選政客勾結本應獨立行使職責的官員，但很少成功追訴。

尼國年輕人尤其反感的是，少數菁英似乎正在替子女積累大量房地產。許多人呼籲政府展開調查，查明這些是如何買來的。政府對社群媒體的短暫禁令，進一步激怒抗議者，他們認為這是政府試圖控制民眾一直以來對不平等現象的批評。

青年失業嚴重 土地改革沒效果

尼泊爾人均年收入約一千四百美元（台幣約四點三萬元），是南亞吊車尾，貧窮率近年來持續盤旋在百分之廿以上。青年失業問題也一直是巨大挑戰。世界銀行指出，去年尼國非就學中青年的失業率為百分之卅二點六，鄰國印度則為百分之廿三點五。

尼國經濟大幅依賴在海外就業的國人匯款，去年個人匯款占國內生產毛額（ＧＤＰ）三成三一，該數字僅次於太平洋島國東加、中亞的塔吉克和中東的黎巴嫩；同年，印度的該比率為百分之三點五。二○二一年，尼泊爾有百分之七點五人口住在國外，相較下印度僅約百分之一。

卡齊也說，儘管從事土地改革，土地所有權方面仍不平等，尼泊爾前百分之十的家庭擁有逾四成土地，很大一部分農村貧困人口卻幾乎沒有或沒有土地，如今的發展可視為尼泊爾自古以來廣泛不平等現象的總和。

尼泊爾 Z世代 貧富差距 抗議行動 貪汙

延伸閱讀

2分鐘讀國際新聞／澳洲16歲社群媒體禁令 平臺對象包含YouTube

尼泊爾政變迎首位女總理 她73歲曾任首席大法官批貪腐

前大法官卡齊宣誓就任尼泊爾總理 帶領過渡政府

台人受困尼泊爾求援遭冷回 外交部：虛心檢討 審慎處理每一個案

相關新聞

國際小學堂／尼泊爾貪腐 裙帶小孩點燃全民怒火

尼泊爾政府九月初封鎖臉書等多個社群媒體後，Ｚ世代年輕人帶頭舉行反貪腐示威，在首都加德滿都暴力抗爭，總理因而請辭，後由看守...

國際小學堂／執政聯盟頻內鬥 選制成亂源

尼泊爾九月稍早爆發反貪腐抗議後，總理請辭，政局再度發生變化。尼國政壇動盪不新鮮，自二○○八年結束君主制以來已換了十幾次政...

科學人／演算法與資料結構的大師：塔揚

塔揚（Robert Tarjan）是1986年圖靈獎得主。他在大學畢業之際，面臨一項重要抉擇：繼續研習數學，或是轉向當時方興未艾的計算機科學。他選擇了後者，渴望把數學能力應用於更具實踐意義的領域。在進

寫作教室／讓細節說話！從人物的動作、聲音、眼神 描寫「規矩中的溫柔」

凌晨時分，在沉睡的柏林街頭，一名老翁佝僂著身子靜靜地在空無一人的街道口，等待著紅燈轉綠。這幅畫面凝結了德國人對規矩的理解...

好讀周報／法總理換人！1年內兩度倒台 國民議會再投不信任票

法國總統馬克宏的政府8日遭國民議會投下不信任票，寫下一年內二度倒台的紀錄，總理白胡（François Bayrou）被迫...

科學人／發現地球2.0？恐怕只是誤會一場

今年四月，來自劍橋大學的天文學家馬杜蘇丹（Nikku Madhusudhan）與團隊在詹姆斯韋伯太空望遠鏡（JWST）的資料中發現，K2-18b的大氣中可能存在二甲基硫（DMS）與二甲基雙硫（DMDS

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。