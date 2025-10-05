寫作教室／描繪景物、動作與心理 善用隱喻寫出「法式慢活」的韻味
在法國，「慢」並非落後，而是一種主動的選擇，一種將生活淬煉成詩的藝術。
數年前我曾在里昂沿著索恩河畔的金色梧桐長廊疾走。忽然，一位陌生的中年婦人對我微笑，輕聲說：「Prends le temps de sentir les fleurs.」─記得花點時間去聞聞花香。我慢下腳步，深吸一口氣，感受花香、陽光與風的細語，夕陽灑落在河面上，閃爍著如碎金般的光點。枝葉在光裡微微顫動，風中夾帶著淡淡花香。時間在這一刻被拉長，城市的喧囂也似乎被柔化，即便錯過下一班公車，也抵不過此刻的溫柔與美好。
這份慢活哲學，正是寫作中最迷人的隱喻源泉。咖啡杯裡裊裊升騰的熱氣，在空中劃出優雅的弧線，宛如時間在日常生活中打了個溫柔的結；公園長椅上刻意留出的空隙，不只是物理距離，更是一段讓心靈休憩的空白節奏。這些隱喻並非華麗辭藻堆砌，而是將時間的質地融入字裡行間的藝術。
要寫出法式慢活的韻味，關鍵在於讓隱喻承載情感流動。與其直白地寫「她感到放鬆」，不如描繪：「她倚在梧桐樹下的長椅上，書頁在指尖輕顫，如溪水漫過鵝卵石般從容；文字在心間流淌，帶走了城市的喧囂。」透過景物、動作與心理的細緻交織，慢的節奏自然滲透文本，讀者也得以在文字中感受到呼吸的緩慢。
法國人懂得將時間浪費在美好的事物上：一頓持續整個下午的午餐，餐桌上紅寶石般的薄酒萊與濃郁的卡蒙貝爾起司，不僅是味覺的饗宴，更是時間被溫柔拉長的證明；舊書店裡的雨果與福樓拜，讓每個匆忙的過客都不自覺放慢腳步。寫作時若能以隱喻串起這些細節，文字便會如午後的陽光，溫煦地照進讀者心間。
在文章結構上，隱喻的鋪陳更能調控敘事節奏。長句如緩緩流淌的索恩河，勾勒場景的脈絡；短句則似河面的粼粼波光，捕捉瞬間的心緒轉折。層層疊加的隱喻，建構出獨特的時間維度，讓讀者不僅讀到故事，更感受到文字背後的呼吸頻率。
試著選擇一個生活片段：或許是晨間咖啡氤氳的熱氣，或許是傍晚散步時拉長的身影，用隱喻賦予其情感重量。慢活的書寫，正如法國的午後時光，不疾不徐，卻能讓讀者心中的角落也變得柔軟。
那天在索恩河畔，我聞著花香，看著金色的梧桐樹影在水面輕輕搖曳。文字也能如此，當我們讓時間在文字間流動，隱喻輕輕鋪陳，故事便不再只是事件的排列，而是一段能觸動呼吸、延長感受的溫柔旅程。Prends le temps de sentir les fleurs─慢下來，聞一聞文字裡的花香，也許正是寫作者可以給讀者最溫柔的禮物。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言