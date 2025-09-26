好讀周報／禁社群引發示威暴動！尼泊爾創全球首例「聊天室投票選總理」

文／陳韻涵輯

新聞故事：尼泊爾政府9月初頒布社群媒體禁令，加上軍警試圖鎮壓年輕人的反貪腐集會，9日爆發大規模暴力情勢，造成數十人死亡。尼泊爾總理奧利9日請辭，尼泊爾軍方翌日接管街頭秩序並透過線上聊天室Discord舉辦數位投票，選出前大法官卡齊（Sushila Karki）接任過渡總理。反貪聞名的卡齊12日宣誓就職，15日任命內閣，並訂明年3月舉行新選舉。

尼泊爾社會動盪始於8日，起因是短暫的社群媒體禁令。數萬名抗議群眾上街示威，其中多數為年輕人，他們對該國普遍存在的貪腐與貧困感到憤怒。世界銀行數據顯示，尼泊爾的人均國內生產毛額約1447美元。

當抗議活動轉趨暴力，示威者攻擊議會大樓，警察開槍射擊暴徒。示威群眾9日攻擊並放火燒總統辦公室、最高法院、主要政府機構和數間警察局，部分民宅與商家遭受波及。

尼泊爾軍方9日控制街頭秩序並實施宵禁，局勢恢復穩定。抗議青年代表、軍方與總統共同談判臨時政府事宜，並透過社群平台投票選出新總理，創下全球首例。尼泊爾總統鮑德爾12日宣布解散國會，訂明年3月5日舉行大選。

這場被稱作「Z世代抗議」的青年反抗運動造成至少72人死亡、數百人受傷。軍方同意任命卡齊為臨時政府的過渡總理，該政府將於半年後舉行選舉。

這場數位民選共約10萬人參與，但尼泊爾總人口其實超過3千萬人，民主實驗意義大於實質；歷經多輪投票，卡齊以約7千票勝出，成為尼泊爾首位女總理。

專家認為，尼泊爾之所以能夠在短時間內辦成數位選舉，是因為政治制度不穩，人民對傳統政治失去信任，所以才會出現奇特的網路民選現象。

卡齊2016年7月至隔年6月擔任尼泊爾最高法院首席大法官，她不僅是尼泊爾首位擔任該職務的女性，且因反對政府貪腐而廣受人民愛戴。2017年4月，尼泊爾議員曾主張卡齊帶有成見，試圖對她發動彈劾未果，此案後來被批評為攻擊司法。

73歲的卡齊12日宣誓就職，15日任命內政、財政與能源部長。她說：「我並非自願尋求擔任此職位，而是因為民眾上街訴求卡齊承擔此責任。我們只有半年的時間完成國民託付的任務，並將責任移交給下一屆政府。」

專家分析，卡齊面臨諸多挑戰，她需要平衡年輕抗議群眾與年長政治領袖的期望，並重建在暴力抗議中被摧毀的政府結構。

卡齊表示，過渡政府將「按照Z世代的想法」行事，致力「終結貪腐，實現良好治理與經濟平等」。

學生梅塔相信，選民明年3月將選出更年輕的領袖，但她肯定卡齊在法務方面的專業知識夠格擔任過渡總理。商人達爾認為，卡齊獲得軍方與人民的支持，是領導過渡政府的合適人選。

