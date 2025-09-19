快訊

真的出事了！幻藍小熊赴美突遭海關攔截全團遣返 經紀公司急發聲

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識

獨／2026藍白能否合？郝龍斌稱若當選藍主席推1機制：拉下民進黨

聽新聞
0:00 / 0:00

閱讀數學／馮紐曼機器（上）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
馮紐曼。圖／截自維基百科
馮紐曼。圖／截自維基百科

「我們都是馮紐曼機器（We are the Von Neumann machines.）。」

2019年，Elon Musk在社群平台上發了這則貼文。馮紐曼是一位傑出的數學家，對電腦發明有著重大貢獻，和愛因斯坦是普林斯頓高等研究院最初的4位學者。所以馮紐曼機器，指的是電腦嗎？

　

▍馮紐曼的火星計劃

不是，馮紐曼機器是更宛如科幻小說的設定。馮紐曼認為，如果有一種機器能「自己複製自己」，那會成為人類邁向宇宙的關鍵。舉例來說，火星表面有許多氧化鐵。如果在人類試圖移居火星前，能有一台機器先抵達火星後，開採鐵礦，打造出一台一模一樣的自己。然後，兩台機器複製變成四台，四台變成八台，指數成長下去，就有足夠多的機器進行火星開拓，為人類先做好基礎建設。一切都很美好。但關鍵在於：怎麼打造出自我複製的機器？

通常，如果要打造A機器，會需要比Ａ更複雜的機器設備。就像你很難用3D列印機，印出一台品質一模一樣的3D列印機。機器彷彿是充滿悲劇性的受詛咒家族，總是一代不如一代。馮紐曼認為這個詛咒能被突破，機器可以複製出自己。他在1948年想出了細胞自動機（Cellular automaton）的模型：馮紐曼把理論想得很完整，然後，就如同許多偉大的數學家那樣，將問題交給後人。

▍康威與生命遊戲

接棒的是康威（John Conway），他在馮紐曼提出概念後約莫20年，發明了一款對於現在人工智慧有著重大影響的遊戲——生命遊戲（game of life）。生命遊戲很簡單，一張方格紙。玩家在任意的方格紙裡塗色，決定哪些格子是活細胞（塗色），哪些是死細胞（空白）。接下來，根據兩條超簡單規則來更新世界：

➊ 生存法則：活細胞如果太擠或太孤單，它就會死去。只有在周圍8格中，有2或3個朋友（活細胞）時，才能繼續生存。

➋ 繁殖法則：如果死細胞周圍恰好有3個活細胞，下一代，宛如新生命誕生，這個死細胞會變成活細胞。

最有趣的地方來了，這兩條規則能創造出一整個二維的平面世界，讓生命遊戲裡出現各種不同的生物。

（未完待續）

馬斯克 閱讀數學 數感實驗室

賴以威（數感實驗室）

追蹤

相關新聞

閱讀數學／馮紐曼機器（上）

「我們都是馮紐曼機器（We are the Von Neumann machines.）。」2019年，Elon Musk在社群平台上發了這則貼文…

好讀周報／血月再出現！今年第二次 這些地區均可看見

新聞故事：7日深夜至8日凌晨，亞洲、歐洲、非洲東部與澳洲西部的民眾，共同見證壯麗的月全食天文景觀，欣賞月球進入地球半影區...

新聞中的公民與社會／行政院指財劃法無法分配引反彈 中央、地方互信受挫

行政院昨天分批與地方政府共商財劃法與事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決…

科學人／9900萬年前就有殭屍真菌！昆蟲版恐怖片早在白堊紀上演

一塊距今 9900 萬年的琥珀，保存了驚悚的一幕：真菌正從一隻螞蟻蛹的背部冒出，宛如「異形爆體」般釋放孢子。這項化石證據顯示，殭屍真菌的寄生策略早在恐龍時代就已存在，歷史比科學家原先推測的還要久遠。

缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢

「今天的低落，可能是更多老師的日常。」他說。教師荒，已不只是新聞上的數字，而是每天在教室裡的真實震盪。

【語文一點通】可愛的狐魅精怪都在這——淺談《聊齋誌異》

根據民間信仰，農曆七月又稱「鬼月」，是鬼門大開，「好兄弟」來到人間遊歷、探訪親友的月份。在這個鬼氣森森、充滿禁忌的月份，最適合做的事就是聽各種鬼故事…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。