快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

聽新聞
0:00 / 0:00

新聞中的公民與社會／行政院指財劃法無法分配引反彈 中央、地方互信受挫

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
行政院與地方政府共商財劃法與事權等議題，行政院長卓榮泰（中）親自主持記者會，說明會議共識。記者邱德祥／攝影
行政院與地方政府共商財劃法與事權等議題，行政院長卓榮泰（中）親自主持記者會，說明會議共識。記者邱德祥／攝影

一、時事掃描

財劃法公式錯誤 卓揆要立院自行解決

行政院昨天分批與地方政府共商財劃法與事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決；行政院長卓榮泰表示，立法院要對自己造成的錯誤向國人負責，請立法院勇敢面對。政院未來會另提出符合民主程序、國家均衡發展的修法。【2025/9/14聯合報】

二、命題趨勢

財政收支劃分法》規範中央與地方如何分配稅收及補助資源，目的是讓地方政府有穩定財源以推動建設與公共服務、兼顧國家整體財政平衡。我國主要稅收多由中央統籌，再依一定公式返還地方，地方課稅能力有限，易形成財政依賴。美國各州有較高之課稅自主權，地方財源自主性高；德國採財政調整制度，由中央協助經濟弱勢地區，以兼顧地方自治與均衡發展。本新聞命題焦點：中央與地方財政關係、依法行政與法律位階、覆議制度、責任政治與權力分立、地方治理與公共政策、各國財政分權模式。

三、牛刀小試

立法院通過《財政收支劃分法》修正案，行政院指出約有345億元因分配公式設計不當而無法分配，此結果引發各地方政府強烈不滿。分配公式明定於該法第16-1條，具有法律效力。行政院認為，公式被寫入法律，就不能透過行政解釋改變或調整，必須依憲法規定走立法院修法程序來修正。先前行政院曾對此提出覆議案，但遭否決。部分地方首長主張問題不在法條，而是計算方式設計不良，只要「改變算式」就能合理分配，不須再度修法。這場爭議導致中央政府與地方政府間互信受挫，地方預算編列與公共建設進度也受到影響。根據上文，若政府想維持依法行政、中央與地方權限劃分及責任政治，下列作法何者最為適切？

(A)行政院再度提出覆議，暫緩分配並且延後執行

(B)地方政府自行換算後公告，要求中央照單執行

(C)立法院進行修法更正公式後，行政院依法執行

(D)行政院以行政解釋調整算式，並進行餘額分配

答案：C

解析：(A)覆議是行政院要求立法院再次表決法案，若立法院否決，行政院必須執行該法案。(B)地方政府無權逾越中央之立法權，若地方政府自行換算並要求中央照辦，將破壞國家財政秩序及法制。(C)公式明定於法律，問題在於條文本身，必須由立法院進行修法，行政院依再次修正後之法律執行，以落實權力分立、依法行政與責任政治。(D)行政院若以行政解釋更改法律內容，將違反依法行政與權力分立原則。

四、歷屆試題

設若立法院有感假借宗教詐欺斂財的情形日益嚴重，經修正通過相關法律，明定民眾捐贈給教派領袖或宗教團體時，如超過新臺幣2萬元，受贈者須於1個月內向內政部申報，否則除沒入捐贈物外，還將對受贈者課處罰鍰。若行政院內政部認為上述修法將產生大量的申報案件，其人力難以負荷，且有過度限制人民財產權與宗教信仰自由之虞，下述相應處理方式，何者不正確？(2019指考)

(A)內政部得轉請行政院向立法院提出覆議

(B)行政院得向大法官聲請解釋上述規定牴觸憲法

(C)內政部得提起行政訴訟，由行政法院禁止其受理申報

(D)總統得就此爭執，召集行政院院長及立法院院長會商解決

答案：C

行政院 立法院 內政部 財劃法 卓榮泰 財政收支劃分法

相關新聞

新聞中的公民與社會／行政院指財劃法無法分配引反彈 中央、地方互信受挫

行政院昨天分批與地方政府共商財劃法與事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決…

科學人／9900萬年前就有殭屍真菌！昆蟲版恐怖片早在白堊紀上演

一塊距今 9900 萬年的琥珀，保存了驚悚的一幕：真菌正從一隻螞蟻蛹的背部冒出，宛如「異形爆體」般釋放孢子。這項化石證據顯示，殭屍真菌的寄生策略早在恐龍時代就已存在，歷史比科學家原先推測的還要久遠。

缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢

「今天的低落，可能是更多老師的日常。」他說。教師荒，已不只是新聞上的數字，而是每天在教室裡的真實震盪。

【語文一點通】可愛的狐魅精怪都在這——淺談《聊齋誌異》

根據民間信仰，農曆七月又稱「鬼月」，是鬼門大開，「好兄弟」來到人間遊歷、探訪親友的月份。在這個鬼氣森森、充滿禁忌的月份，最適合做的事就是聽各種鬼故事…

3D實驗室／會考很愛考 這觀念的相關題目近5年出4次

你知道嗎？「細胞的構造和功能」是國一上重要的課程觀念之一，也是會考很常考的考點。較早期的題目會直接畫出細胞構造圖來測驗，但近幾年的會考題趨勢越趨活用…

寫作教室／此時無聲勝有聲！學會「留白」給讀者更多想像、感受的空間

想像一間滿是學生卻安靜的教室，你會怎麼解讀？是學生正低頭振筆疾書？有人說錯了話？還是老師正嚴厲的掃視全班？在我們的認知裡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。