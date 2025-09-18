新聞中的公民與社會／行政院指財劃法無法分配引反彈 中央、地方互信受挫

一、時事掃描

財劃法公式錯誤 卓揆要立院自行解決 行政院昨天分批與地方政府共商財劃法與事權等議題，最終定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決；行政院長卓榮泰表示，立法院要對自己造成的錯誤向國人負責，請立法院勇敢面對。政院未來會另提出符合民主程序、國家均衡發展的修法。【2025/9/14聯合報】

二、命題趨勢

《財政收支劃分法》規範中央與地方如何分配稅收及補助資源，目的是讓地方政府有穩定財源以推動建設與公共服務、兼顧國家整體財政平衡。我國主要稅收多由中央統籌，再依一定公式返還地方，地方課稅能力有限，易形成財政依賴。美國各州有較高之課稅自主權，地方財源自主性高；德國採財政調整制度，由中央協助經濟弱勢地區，以兼顧地方自治與均衡發展。本新聞命題焦點：中央與地方財政關係、依法行政與法律位階、覆議制度、責任政治與權力分立、地方治理與公共政策、各國財政分權模式。

三、牛刀小試

立法院通過《財政收支劃分法》修正案，行政院指出約有345億元因分配公式設計不當而無法分配，此結果引發各地方政府強烈不滿。分配公式明定於該法第16-1條，具有法律效力。行政院認為，公式被寫入法律，就不能透過行政解釋改變或調整，必須依憲法規定走立法院修法程序來修正。先前行政院曾對此提出覆議案，但遭否決。部分地方首長主張問題不在法條，而是計算方式設計不良，只要「改變算式」就能合理分配，不須再度修法。這場爭議導致中央政府與地方政府間互信受挫，地方預算編列與公共建設進度也受到影響。根據上文，若政府想維持依法行政、中央與地方權限劃分及責任政治，下列作法何者最為適切？

(A)行政院再度提出覆議，暫緩分配並且延後執行

(B)地方政府自行換算後公告，要求中央照單執行

(C)立法院進行修法更正公式後，行政院依法執行

(D)行政院以行政解釋調整算式，並進行餘額分配

答案：C

解析：(A)覆議是行政院要求立法院再次表決法案，若立法院否決，行政院必須執行該法案。(B)地方政府無權逾越中央之立法權，若地方政府自行換算並要求中央照辦，將破壞國家財政秩序及法制。(C)公式明定於法律，問題在於條文本身，必須由立法院進行修法，行政院依再次修正後之法律執行，以落實權力分立、依法行政與責任政治。(D)行政院若以行政解釋更改法律內容，將違反依法行政與權力分立原則。

四、歷屆試題

設若立法院有感假借宗教詐欺斂財的情形日益嚴重，經修正通過相關法律，明定民眾捐贈給教派領袖或宗教團體時，如超過新臺幣2萬元，受贈者須於1個月內向內政部申報，否則除沒入捐贈物外，還將對受贈者課處罰鍰。若行政院內政部認為上述修法將產生大量的申報案件，其人力難以負荷，且有過度限制人民財產權與宗教信仰自由之虞，下述相應處理方式，何者不正確？(2019指考)

(A)內政部得轉請行政院向立法院提出覆議

(B)行政院得向大法官聲請解釋上述規定牴觸憲法

(C)內政部得提起行政訴訟，由行政法院禁止其受理申報

(D)總統得就此爭執，召集行政院院長及立法院院長會商解決

答案：C

