快訊

科學人／泰勒絲演唱會嗨翻 全場「動茲動茲」連100公里外也在震

科學人／ 文‧袁珮閎
圖／Gemini生成
圖／Gemini生成

2024年的夏天，泰勒絲（Taylor Swift）在都柏林的演唱會，不只點燃了歌迷的熱情，還震動了地球。場館周邊的地震儀，記錄了歌迷的齊聲合唱與同頻跳動造成的「泰愛震」（SwiftQuake）現象。演唱會結束後，團隊分析了收集到的震動數據，與觀眾分享了他們的發現，並邀請歌迷貢獻他們的演唱會影片，以協助數據分析。

演唱會化身實驗室

2024 年 6 月，泰勒絲的 Eras Tour 在都柏林連開三場，創下滿場紀錄。研究人員於是佈置了 42 部臨時地震儀，分布在場館周圍的 21 個地點，並與愛爾蘭國家地震網路的數據比對。結果發現，歌迷在《Shake It Off》等歌曲中的集體律動，竟能傳到超過 100 公里外的偵測站，清楚記錄「演唱會震動」的能量軌跡。

都柏林時代巡迴演唱會（The Eras Tour）第一、二、三晚的震動紀錄。
都柏林時代巡迴演唱會（The Eras Tour）第一、二、三晚的震動紀錄。

從 SwiftQuake 到科學教育

這項 #SwiftQuakeDublin 計畫，不只是一場地震實驗，更是一個有趣的科學傳播案例。研究團隊利用社群媒體與新聞報導，吸引歌迷與大眾參與，甚至邀請粉絲提供現場影片，用來比對地震訊號。透過這種互動，抽象的地震波轉化為與流行音樂緊密相連的經驗，讓許多歌迷感受到科學的觸手可及。

流行文化的科學效應

論文作者、都柏林高等研究院的地球物理博士生鄧恩（Eleanor Dunn）表示，最令人驚喜的是歌迷的熱情回應：「他們不僅好奇演唱會如何震動地面，更興奮自己也成為科學發現的一部分。」這些熱情粉絲的參與，不僅縮短了科學與大眾之間的距離，也突顯了「科學無處不在」的科普傳播價值。

鄧恩的指導教授羅希（Joseph Roche）則指出，這項研究同時結合了地震學、科學傳播與流行文化研究，是跨領域研究的典範。他笑稱：「Eleanor 是忠實的 Swiftie。這篇論文被更多人看見後，或許泰勒絲也會成為 Eleanor 科學研究的粉絲。」

科學的未來舞台

這項研究示範了如何把高人氣流行文化事件，轉化為推動科學傳播的機會。透過明星的影響力，科學家把艱澀的科學概念帶入更廣泛的公共對話中。未來，類似的模式也許能應用於更多大型群眾活動，讓科學教育突破教室與實驗室，進入更生活化的場域。

參考資料

1.https://phys.org/news/2025-09-scientists-harness-taylor-swift-concert.html

2.Dunn, Eleanor, and Joseph Roche. "Are you ready for it? Harnessing celebrity influence for science communication and seismology–The Taylor Swift effect." International Journal of Science Education, Part B (2025): 1-26.

（本文出自2025.09.16《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

