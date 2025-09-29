科學人／見鬼了？一場持續九天的謎之震波嚇壞全球地震科學家！

2023年9月16日，鬼門剛關不久，全世界的地震科學家卻驚恐的像是活見鬼。原因是橫跨北極到南極的地震偵測站都監測到一個謎樣的震波訊號，它不像一般地震那樣充滿高頻訊號，而是一種單一頻率、單調的低鳴。最讓人摸不著頭緒的是，這個低鳴竟然持續了整整九天！

英國倫敦大學學院的地震學家希克斯（Stephen Hicks）無奈地說：「我們都懵了，這樣的訊號前所未見。」科學家一開始將它標註為不明地震物「USO」（unidentified seismic object），為這件事更增添神秘色彩，一度成為地球科學界的一大懸案。

衛星遙測揭示「不明地震物」真相

這場持續九天的「地鳴」背後，究竟是誰在搞鬼？希克斯決定籌組橫跨40個機構、68位科學家的國際團隊，從豐富的地震數據、衛星影像、峽灣內水位監測以及詳細的海嘯模擬中拼湊出真相。他們在2024年9月發表在《科學》（Science）的論文將矛頭指向了遙遠格陵蘭的迪克森峽灣。原來，一場驚人的山崩，將足以填滿一萬座奧林匹克游泳池的巨量岩石和冰塊，傾瀉而下，觸發了一場高達200公尺的巨型海嘯！團隊推估這可能是1980年以來地球上最大的海浪。

200公尺高的海嘯已經夠驚人了，但為何會讓科學家接收到長達九天的震波訊號？關鍵在於一種名為「盪漾」（seiche）的共振現象。這場巨型海嘯在冰冷的峽灣中形成了一種駐波，來回盪漾了約一萬次，持續了整整九天，這些水體的晃動以振動波的形式傳遍了地殼，讓全球地震儀連續九天都在「嗡鳴」。

這篇重磅研究雖有模擬和地震數據支持，卻缺乏直接的觀測證據。直到今年6月英國牛津大學莫納漢（Thomas Monahan）團隊在《自然．通訊》（Nature Communications）上發表的進一步研究，才拼上了最後一塊拼圖。他們利用2022年底發射的地表水海洋地形任務（surface water ocean topography mission, SWOT），首次捕捉到迪克森峽灣盪漾事件的直接影像。

SWOT衛星資料觀察到兩次盪漾事件。圖／Nature Communications. 2025 https://doi.org/10.1038/s41467-025-59851-7）

SWOT衛星具備高解析度的雙向測量功能，提供前所未有「眼見為憑」的機會。透過排除潮汐和風力驅動環流等其他海洋學過程，團隊不僅用SWOT的數據驗證了跨國團隊提出的盪漾理論，還利用機器學習和地震數據，獨立估計出海嘯初始振幅約為7.9公尺。這項數據與去年研究中較高的數值模擬結果吻合，為這個「不明地震物」找到了確鑿的觀測證據。他們甚至確認了2023年10月11日，該峽灣中再次發生了規模較小的山崩事件，也引發了持續約一週的盪漾駐波。

不用多說，這場罕見奇觀背後的真兇，正是氣候變遷。全球暖化讓冰川消融、山體失去支撐，最終釀成山崩。莫納漢直言：「氣候變遷正催生前所未見的極端事件，這些變化在北極等偏遠地區尤為迅速，但傳統地球物理感測器測量它們的能力卻很有限。」本研究也展現出新一代衛星觀測技術的突破性。

這是一個令人不安的真相：這是首次觀察到由氣候變遷引發、具全球影響的地震訊號事件。研究人員指出，隨著永凍土持續升溫、冰川持續變薄，此類山崩引發的巨型海嘯可能會更加頻繁，規模也可能更大。

地球科學邁入未知新局

希克斯與丹麥和格陵蘭地質調查計畫資深研究員斯文尼維格（Kristian Svennevig）撰文表示：「2023年以前，能持續九天的盪漾聽來無稽。一個世紀前，暖化會導致北極山坡不穩，每年發生大規模山崩和海嘯，更是天方夜譚。然而，這些不可思議的鬼故事正成為我們的新現實。」

研究人員提醒，面對這些極端且出乎意料的事件，現有的科學方法和工具可能已不足以應對，需要一種全新的思維模式，因為科學家目前對地球的理解，仍是建立在一個即將消失的、相對穩定的氣候基礎之上。

（本文出自2025.09.11《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

