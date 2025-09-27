科學人／週末補眠能舒緩焦慮？超過「這時數」反而更嚴重
週末能睡到自然醒，是不是人生最幸福的小確幸？對青少年而言，更是難得的救贖。平日被鬧鐘轟炸，課業、補習、社團一樣都不少，晚上又偏偏難早睡，結果每天都在虧欠睡眠。難怪一到週末，床立刻變身最忠誠的好朋友。
更棒的是，研究發現：週末補眠確實能幫助緩解焦慮－－但有個關鍵條件，就是別睡超過兩小時！
睡眠與焦慮的微妙關係
來自美國奧勒岡大學（University of Oregon）的心理學研究生金昭晶（音譯，Sojeong Kim），利用「青少年大腦認知發展研究」（Adolescent Brain Cognitive Development Study）的數據，追蹤近1900位 12～15 歲青少年。這個年紀的孩子，通常正好進入「晚上難早睡、早晨難起床」的睡眠黑洞期。
研究團隊分析 Fitbit 智慧手環記錄的睡眠數據，並比對問卷中孩子們的焦慮與憂鬱狀況。結果相當戲劇化：
- 沒有睡懶覺或週末還睡更少的青少年，焦慮感最高。
- 補眠不到兩小時的孩子，焦慮感最低。
- 但一旦睡超過兩小時，焦慮感反而比沒睡補眠的人還嚴重！
換句話說，睡覺就像調味料，放一點剛剛好，倒太多就會翻車！
為什麼睡太多反而焦慮？
金昭晶懷疑，這跟「社會性時差」（social jet lag）有關。所謂社會性時差，就是你的身體時鐘被硬生生搞亂，好比平日每天清晨六點爬起，週末卻一口氣睡到中午。這種大落差會讓大腦像跨時區旅行一樣，陷入昏沉與不安。
研究雖然沒有證實憂鬱與補眠的直接關聯，但焦慮卻和睡眠長短的差異密切相關。由於焦慮通常比憂鬱更早在青少年時期冒出頭，這結果倒也合理。
觀察研究的限制
猶他大學（University of Utah）睡眠專家克里斯多福．戴普納（Christopher Depner）提醒，目前這只是「觀察性研究」，研究者只是蒐集孩子們原本的睡眠習慣，並沒有刻意控制變數或安排實驗。如果能進一步讓受試者按照不同補眠計畫行動，再追蹤心理健康，才能更確定兩者的因果關係。
週末補眠，剛剛好就好
對青少年來說，週末適度補眠確實能幫助舒緩焦慮，但一旦睡過頭，可能就會有反效果。多睡一點沒問題，但最好別超過兩小時，否則身體時鐘就像被硬生生調時差，反而讓心情更不安穩。
所以下次週末想要躺平？盡管去吧！只是記得設定鬧鐘──不是要你早起寫功課，而是避免「多睡害更多」。畢竟，剛剛好的賴床，或許才是青春期心靈最實惠的減壓方式。
