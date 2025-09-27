週末能睡到自然醒，是不是人生最幸福的小確幸？對青少年而言，更是難得的救贖。平日被鬧鐘轟炸，課業、補習、社團一樣都不少，晚上又偏偏難早睡，結果每天都在虧欠睡眠。難怪一到週末，床立刻變身最忠誠的好朋友。

更棒的是，研究發現：週末補眠確實能幫助緩解焦慮－－但有個關鍵條件，就是別睡超過兩小時！

睡眠與焦慮的微妙關係

來自美國奧勒岡大學（University of Oregon）的心理學研究生金昭晶（音譯，Sojeong Kim），利用「青少年大腦認知發展研究」（Adolescent Brain Cognitive Development Study）的數據，追蹤近1900位 12～15 歲青少年。這個年紀的孩子，通常正好進入「晚上難早睡、早晨難起床」的睡眠黑洞期。

研究團隊分析 Fitbit 智慧手環記錄的睡眠數據，並比對問卷中孩子們的焦慮與憂鬱狀況。結果相當戲劇化：

沒有睡懶覺或週末還睡更少的青少年，焦慮感最高。

補眠不到兩小時的孩子，焦慮感最低。

但一旦睡超過兩小時，焦慮感反而比沒睡補眠的人還嚴重！

換句話說，睡覺就像調味料，放一點剛剛好，倒太多就會翻車！

為什麼睡太多反而焦慮？

金昭晶懷疑，這跟「社會性時差」（social jet lag）有關。所謂社會性時差，就是你的身體時鐘被硬生生搞亂，好比平日每天清晨六點爬起，週末卻一口氣睡到中午。這種大落差會讓大腦像跨時區旅行一樣，陷入昏沉與不安。

研究雖然沒有證實憂鬱與補眠的直接關聯，但焦慮卻和睡眠長短的差異密切相關。由於焦慮通常比憂鬱更早在青少年時期冒出頭，這結果倒也合理。

觀察研究的限制

猶他大學（University of Utah）睡眠專家克里斯多福．戴普納（Christopher Depner）提醒，目前這只是「觀察性研究」，研究者只是蒐集孩子們原本的睡眠習慣，並沒有刻意控制變數或安排實驗。如果能進一步讓受試者按照不同補眠計畫行動，再追蹤心理健康，才能更確定兩者的因果關係。

週末補眠，剛剛好就好

對青少年來說，週末適度補眠確實能幫助舒緩焦慮，但一旦睡過頭，可能就會有反效果。多睡一點沒問題，但最好別超過兩小時，否則身體時鐘就像被硬生生調時差，反而讓心情更不安穩。

所以下次週末想要躺平？盡管去吧！只是記得設定鬧鐘──不是要你早起寫功課，而是避免「多睡害更多」。畢竟，剛剛好的賴床，或許才是青春期心靈最實惠的減壓方式。

（本文出自2025.08.27《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

相關新聞 紐時賞析／曾為生機 季風帶給巴基斯坦死亡 Walking to his local mosque in northern Pakistan, Abdul Samad cast worried looks at a stream he had never seen so agitated and choked with debris. When he stepped outside again 10 minutes later, the mountain village that was his lifelong home had been nearly erased. 走在前往巴基斯坦北部當地清真寺的道路上，薩瑪德憂心忡忡地望著一條他從未見過如此洶湧、被碎石塞滿的小溪。當他10分鐘後再次走出家門時，他一生居住的山村幾乎被夷為平地。 2025-09-27 01:26 紐時賞析／美眾名廚反對禁用「永久化學物質」 Rachael Ray. Marcus Samuelsson. David Chang. 瑞秋・雷、馬庫斯・塞繆爾森、張錫鎬。 2025-09-27 01:39 科學人／週末補眠能舒緩焦慮？超過「這時數」反而更嚴重 週末能睡到自然醒，是不是人生最幸福的小確幸？對青少年而言，更是難得的救贖。平日被鬧鐘轟炸，課業、補習、社團一樣都不少，晚上又偏偏難早睡，結果每天都在虧欠睡眠。難怪一到週末，床立刻變身最忠誠的好朋友。 2025-09-27 08:00 閱讀數學／馮紐曼機器（下） 上週我們介紹了馮紐曼機器，以及它的第一個實現版本，生命遊戲。科普作家葛登能在《Scientific America》雜誌專欄介紹了生命遊戲後，遊戲一砲而紅… 2025-09-26 15:30 好讀周報／禁社群引發示威暴動！尼泊爾創全球首例「聊天室投票選總理」 新聞故事：尼泊爾政府9月初頒布社群媒體禁令，加上軍警試圖鎮壓年輕人的反貪腐集會，9日爆發大規模暴力情勢，造成數十人死亡。... 2025-09-26 15:12 新聞中的公民與社會／司法院決定擴大「預防性羈押」範圍 恐面臨何種問題？ 憲法法庭去年通過「憲判第8號」判決，雖指死刑合憲，但外界質疑該號判決對科處死刑設下重重門檻，是「實質廢死」。司法院今召開院會，通過刑事訴訟法… 2025-09-25 19:21

商品推薦