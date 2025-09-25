科學人／青少年「不接電話」沒禮貌？真相曝光：準備好再溝通
電話，不再是聯繫的「第一選擇」
過去，打電話是為了溝通需求的立即性，但對年輕人來說，語音通話已經不再是預設選項。如今，打電話只在緊急事件需要幫助，或是情緒崩潰需要立即安慰等特定情境中出現。其他時候，簡訊、語音或社群平台的私人訊息才是日常首選。
文字或語音訊息提供了更大的「掌控感」：可以思考、編輯、刪除、甚至延遲回覆。相比之下，接起電話代表立刻進入一場即時對話，沒有時間緩衝，也沒有退路。這種無法掌控的感覺，對青少年而言往往增加了無形的壓力。
控制與界線：沉默也能表達
「有時候看到手機通知『爸爸』或是『媽媽』來電，我就讓它響完。等他們掛掉電話之後我再傳訊息回去。」這是現在許多青少年面對手機來電的行為，但這並不是拒絕或不在乎，而是他選擇在情緒準備好時，再進行交流。
對時下的青少年来說，「不接」不是失禮，而是一種策略：用來爭取時間、尋找空間、保護情緒，甚至刻意維護「靜音的權利」。沉默本身成為一種特殊的訊號，代表此刻的我還沒準備好，而非長輩認為的對人冷漠。
數位禮貌2.0
對不少家長而言，不接電話等同失禮。但在青少年眼中，直接撥打電話，反而可能是一種冒犯。如今的「禮貌」規則已經改變：先用訊息詢問對方是否方便，才是表達尊重的方式。
16歲的盧卡斯解釋：「我的朋友知道我不會馬上接電話。他們會先發個Snap，比如問『你想接電話嗎？』如果沒有，那就算了。」
同儕之間也有默契：用emoji傳遞情緒、透過簡訊先確認是否能通話，或使用語音留言取代即時對話。這些新的溝通方式，取代了傳統「立刻接聽」的規範。
或許你會覺得諷刺，手機成了逃避談話的工具？但是更準確地說，當手機能成為「決定何時，以及如何」讓心聲進入的工具時，這一切的轉變，可能都是為了更好的平衡年輕世代面臨的人際關係。
代溝，還是溝通的革命？
有些父母會擔心，孩子是不是不願意交流？其實，不接電話的青少年並不代表不想溝通，而是更希望能自己決定「如何」溝通，以及「何時」溝通。透過簡訊或語音訊息，他們能更精準地傳達心情，也能避免即時對話帶來的衝突或誤解。
若是願意理解這些新社交規則，並與孩子建立共識（例如：日常用文字、情感用語音、緊急用電話），反而能讓不同世代之間的溝通更順暢。
對父母與教師而言，與其把不接電話視為危機，不如將它看作一個契機，一個學習理解新一代溝通方式的契機。青少年並非缺乏同理心，只是他們表達的方式不同，更微妙，也更不同步，他們與同儕之間有一些不言而喻的習慣，這些習慣並不是壞習慣，更可能只是我們看不慣而已。
當手機不再只是「打電話的工具」，一種新的社交默契正在成形：沉默是一種表達，延遲是一種選擇，先傳訊息才是禮貌。青少年並非拒絕聯繫，而是在數位世界中重新定義「相處的舒適圈」，並且對長輩們的疲勞轟炸，清楚地畫出一條請勿打擾的底線。
參考資料
1.https://phys.org/news/2025-08-teenagers-longer-lack-manners-trend.html
（本文出自2025.09.09《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言