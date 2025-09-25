科學人／青少年「不接電話」沒禮貌？真相曝光：準備好再溝通

電話，不再是聯繫的「第一選擇」

過去，打電話是為了溝通需求的立即性，但對年輕人來說，語音通話已經不再是預設選項。如今，打電話只在緊急事件需要幫助，或是情緒崩潰需要立即安慰等特定情境中出現。其他時候，簡訊、語音或社群平台的私人訊息才是日常首選。

文字或語音訊息提供了更大的「掌控感」：可以思考、編輯、刪除、甚至延遲回覆。相比之下，接起電話代表立刻進入一場即時對話，沒有時間緩衝，也沒有退路。這種無法掌控的感覺，對青少年而言往往增加了無形的壓力。

控制與界線：沉默也能表達

「有時候看到手機通知『爸爸』或是『媽媽』來電，我就讓它響完。等他們掛掉電話之後我再傳訊息回去。」這是現在許多青少年面對手機來電的行為，但這並不是拒絕或不在乎，而是他選擇在情緒準備好時，再進行交流。

對時下的青少年来說，「不接」不是失禮，而是一種策略：用來爭取時間、尋找空間、保護情緒，甚至刻意維護「靜音的權利」。沉默本身成為一種特殊的訊號，代表此刻的我還沒準備好，而非長輩認為的對人冷漠。

數位禮貌2.0

對不少家長而言，不接電話等同失禮。但在青少年眼中，直接撥打電話，反而可能是一種冒犯。如今的「禮貌」規則已經改變：先用訊息詢問對方是否方便，才是表達尊重的方式。

16歲的盧卡斯解釋：「我的朋友知道我不會馬上接電話。他們會先發個Snap，比如問『你想接電話嗎？』如果沒有，那就算了。」

同儕之間也有默契：用emoji傳遞情緒、透過簡訊先確認是否能通話，或使用語音留言取代即時對話。這些新的溝通方式，取代了傳統「立刻接聽」的規範。

或許你會覺得諷刺，手機成了逃避談話的工具？但是更準確地說，當手機能成為「決定何時，以及如何」讓心聲進入的工具時，這一切的轉變，可能都是為了更好的平衡年輕世代面臨的人際關係。

代溝，還是溝通的革命？

有些父母會擔心，孩子是不是不願意交流？其實，不接電話的青少年並不代表不想溝通，而是更希望能自己決定「如何」溝通，以及「何時」溝通。透過簡訊或語音訊息，他們能更精準地傳達心情，也能避免即時對話帶來的衝突或誤解。

若是願意理解這些新社交規則，並與孩子建立共識（例如：日常用文字、情感用語音、緊急用電話），反而能讓不同世代之間的溝通更順暢。

對父母與教師而言，與其把不接電話視為危機，不如將它看作一個契機，一個學習理解新一代溝通方式的契機。青少年並非缺乏同理心，只是他們表達的方式不同，更微妙，也更不同步，他們與同儕之間有一些不言而喻的習慣，這些習慣並不是壞習慣，更可能只是我們看不慣而已。

當手機不再只是「打電話的工具」，一種新的社交默契正在成形：沉默是一種表達，延遲是一種選擇，先傳訊息才是禮貌。青少年並非拒絕聯繫，而是在數位世界中重新定義「相處的舒適圈」，並且對長輩們的疲勞轟炸，清楚地畫出一條請勿打擾的底線。

（本文出自2025.09.09《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

