缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢

「今天的低落，可能是更多老師的日常。」他說。教師荒，已不只是新聞上的數字，而是每天在教室裡的真實震盪。

教師荒下的現場：當歷史老師走進家政教室

「我居然要教家政課？」這是一名國中歷史教師在粉專《金老ㄕ的教學日誌》中提到，他在新學期拿到課表後的真實感受。

他坦言，自己對衣物、烹調都相當隨性，根本談不上專業，卻因為師資不足，被迫踏入陌生的家政課堂。

這樣的錯置並非個案。他說，另一位歷史代理教師被派去教地球科學，而資深理化老師則要教生活科技。原因只有一個：沒有人。

缺人到「誰都得頂上」

開學在即，教務主任和教學組長在壓力下硬是生出了課表，但課程分配的背後，是龐大的人力缺口。這位教師指出，他自己一週比原本多出三堂課，其他同事加班情況更嚴重。非專業授課不僅增加老師焦慮，也讓教學品質成為隱憂。

「這樣的惡性循環，既勸退新人，也耗損現有老師，」他直言，「最該被重視的教學品質，真的能保證嗎？」

事實上，教師荒的問題今年特別嚴峻。根據教育部最新統計，全國中小學代理教師在 8 月中一度缺額高達 1,429 人，即便經過各縣市協調與緊急調派，截至 8 月 28 日仍有 412 名教師職缺未能補上。

尤其在偏鄉，問題更加突出。花蓮縣就有 15 所國中小開學前仍缺代課教師，缺口約佔 3–5％。即便是台北市的明星高中，也出現「公告多次仍徵不到老師」的窘境。

此外，師資斷層更讓教育界憂心。法制局報告顯示，持有教師證卻在三年內參與正式甄試的比例，從過去的 42.8% 掉到 31.25%，代表近七成儲備教師寧願不進教育現場。

「辛苦你了，但這不是解法」

這名歷史老師在文章最後，仍感謝教務主任和教學組長：「一定辛苦您了。」但他心底更清楚，這份善意無法改變結構性困境。

當一門課被交到完全不熟悉的教師手上，當老師必須用焦慮與熬夜來補上體制的缺口，教育品質與師資穩定，正以肉眼可見的速度流失。

一堂課的錯置，可能只是校園裡的插曲，但當錯置成為常態，當老師們在焦慮、疲憊與無奈中硬撐，最終受傷害的，將不只是教師，而是我們的孩子。

如果教育是國家最重要的基石，那麼「缺人到誰都得頂上」就不應該是台灣教育的日常，而必須成為政策最急迫的修補。

