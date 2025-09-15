【語文一點通】可愛的狐魅精怪都在這——淺談《聊齋誌異》
根據民間信仰，農曆七月又稱「鬼月」，是鬼門大開，「好兄弟」來到人間遊歷、探訪親友的月份。在這個鬼氣森森、充滿禁忌的月份，最適合做的事就是聽各種鬼故事。
對鬼故事有興趣的同學，可以到圖書館翻翻《聊齋誌異》這本書，雖然它是一本文言短篇小說，但是許多同學耳熟能詳的電影、動畫都曾以它的故事為底本而改編、創作，最知名的當屬〈聶小倩〉，此外，〈畫皮〉一篇也曾多次被改編成電影、電視劇，講述鬼怪用畫成美女的人皮披在身上，藉此騙人害命的故事。現在，就讓我們跟著林伶老師來認識這本書，希望同學們認識《聊齋誌異》後，能對這本書產生閱讀的興趣。
