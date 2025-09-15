3D實驗室／會考很愛考 這觀念的相關題目近5年出4次

你知道嗎？「細胞的構造和功能」是國一上重要的課程觀念之一，也是會考很常考的考點。較早期的題目會直接畫出細胞構造圖來測驗，但近幾年的會考題趨勢越趨活用，常會結合不同章節的概念來出題，如結合國一下生物分類的課程等，而且考題不一定會直接出現細胞構造圖。同學們在準備考試時，一定要打穩基礎、心中有圖，試題才能輕鬆解答、分數到手喔。

除了利用紙本教材上的平面圖示學習，力宇教育獨家的「3D實驗室」課程，採用立體擬真的3D建模，自由縮放及翻轉的功能，帶你將動植物細胞上上下下看個清楚；隨著老師的逐一講解，構造跟著亮點提示，更能幫助加強圖像記憶。

想體驗輕鬆記憶的圖像學習方法嗎？快快點開影片，跟著力宇教育的李鴻老師來上課，讓你一看就記，一聽就懂！

影片連結：

