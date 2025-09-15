3D實驗室／會考很愛考 這觀念的相關題目近5年出4次
你知道嗎？「細胞的構造和功能」是國一上重要的課程觀念之一，也是會考很常考的考點。較早期的題目會直接畫出細胞構造圖來測驗，但近幾年的會考題趨勢越趨活用，常會結合不同章節的概念來出題，如結合國一下生物分類的課程等，而且考題不一定會直接出現細胞構造圖。同學們在準備考試時，一定要打穩基礎、心中有圖，試題才能輕鬆解答、分數到手喔。
除了利用紙本教材上的平面圖示學習，力宇教育獨家的「3D實驗室」課程，採用立體擬真的3D建模，自由縮放及翻轉的功能，帶你將動植物細胞上上下下看個清楚；隨著老師的逐一講解，構造跟著亮點提示，更能幫助加強圖像記憶。
想體驗輕鬆記憶的圖像學習方法嗎？快快點開影片，跟著力宇教育的李鴻老師來上課，讓你一看就記，一聽就懂！
影片連結：
☆全影片有對動植物細胞構造更多的講解及比較，點擊下方【延伸資訊】可以解鎖更多課程訊息喔！
【延伸資訊】
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中自然1上(108新綱) 適用114學年
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10631
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
▪北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」挨轟 新北教育局：非統一命題
▪每天苦讀卻只上私大…她求問頂大生讀書祕訣 過來人曝差別
▪讀書8小時「半年無休」！他國考一次考上中油 親曝心路歷程
▪教師節快樂！不只有假放 國教署發國立學校教師1000元敬師禮金
▪創校首位體育專長校長 他接掌兒母校喊：明年國立升學率衝破8成
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言