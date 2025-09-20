好讀周報／法總理換人！1年內兩度倒台 國民議會再投不信任票

文／陳韻涵輯

法國總統馬克宏的政府8日遭國民議會投下不信任票，寫下一年內二度倒台的紀錄，總理白胡（François Bayrou）被迫辭職。此事件凸顯法國「三極化」政治結構下的治理失能，也讓外界懷疑，法國能否應對龐大財政赤字與民怨。

馬克宏10日任命國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）為新總理，這是他2017年就任法國總統後任命的第7位總理，也是2024年以來的第5位總理。39歲的勒克努過去3年擔任國防部長，聚焦法國對俄國與烏克蘭戰爭的回應。左右兩派在野聯盟紛紛譴責勒克努的任命案，極左派的「不屈法國」共同黨魁梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）抱怨，政壇情勢不變，重申呼籲馬克宏下台。

國民議會8日以364票反對、194票支持的壓倒性結果通過不信任案，上任僅9個月的白胡9日黯然下台。此次倒閣的核心困境在於嚴重分裂的國會，總統馬克宏的中間派聯盟、極左派的「不屈法國」與極右派的雷朋（Marine Le Pen）陣營三足鼎立，彼此缺乏合作共識，導致政府政策窒礙難行。

新總理就任所面臨的燙手山芋是，必須在今年底前通過2026年度預算，但三大陣營對財政方針的立場相悖。馬克宏聯盟反對加稅，左派聯盟反對削減社會福利，而右派則主張減少對歐盟的挹注，三極化的政治僵局使預算及其他法案過關的機率渺茫。

巴黎第一大學公法講師莫黑爾（Benjamin Morel）分析，結構性的政治三極化已使法國「幾乎無法治理」。

此次危機正值法國財政狀況岌岌可危之際，法國的國家債務已高達國內生產毛額（GDP）的114%，年度利息支出甚至超越國防預算。

極左派議員號召群眾10日上街抗議，訴求馬克宏提前下台。馬克宏則多次強調，他將會做好做滿，直到2027年任期結束。民調顯示，即便提前改選，也難以挽回國會分裂的局面。

●閱報秘書／法國雙首長制

法國採雙首長制，總統由全民直選，任期5年，主要負責國防與外交；總理由總統任命，須經國民議會認可，負責內政、經濟、教育與社會政策；總理領導內閣並對國會負責，若失去信任投票，內閣必須總辭。

法國爆發全國騷亂，工會發起「讓我們封鎖一切」示威運動，抗議民眾封鎖道路、放火，還和警方發生了衝突。（圖／法新社）

商品推薦