好讀周報／血月再出現！今年第二次 這些地區均可看見

文／陳韻涵輯

新聞故事：7日深夜至8日凌晨，亞洲、歐洲、非洲東部與澳洲西部的民眾，共同見證壯麗的月全食天文景觀，欣賞月球進入地球半影區與本影區，加上光線波長不同與折射現像而染紅月面的「血月」天象。

科學網站ScienceAlert與台北天文館說明，月球繞地球公轉時，地球也繞著太陽公轉，當3個星體在太空中排成一條直線時，就會發生月食或日食。

當月球運行到太陽和地球之間，並恰好遮住太陽時，月球的影子便會投射到地球表面，此時從地球上特定區域觀測，太陽的光芒會被遮擋，即為「日食」。

反之，當地球位於太陽和月球之間，且三者精準對齊時，地球會將太陽光完全遮住，巨大陰影投射到太空中。此時，月球如果剛好運行到地球的陰影區域，便無法反射太陽光，從而形成「月食」。

此外，月球繞行地球的軌道面與地球繞行太陽的軌道面之間，存在約5度的傾角。因此，多數時候月球會從地球影子的上方或下方通過，只有滿月時，月球正好運行至兩個軌道面的交會點，月球才有機會進入地球的陰影區，形成月食。

至於月全食發生之際，月球表面為何會呈現暗紅色，則是因為短波長的藍光和綠光在穿越大氣時會大量散射，只有波長較長的紅光才能抵達月球表面，使得月球在全食期間看起來呈現深紅色，因而稱作「血月」。

月食與日食不同，觀測月食不需要護眼工具或特殊儀器，只要天氣晴朗、地理位置合適，即可以肉眼安全地欣賞。9月這場月全食是今年第二輪血月，上一次發生在3月14日。

交通部中央氣象署透過臉書粉專「報天氣-中央氣象署」發文說明如下：

●7日23時27分「半影食始」，月球進入地球半影區，月面稍顯陰暗。

●8日0時27分「初虧」、偏食開始，月球逐漸進入本影，月面出現缺角。

●8日01時30分「食既」、全食開始，月球全部進入本影內，月面呈現暗色。

●8日02時12分「食甚」，月球深入地影區，月面呈現暗色。

●8日02時53分，「生光」、全食結束，月球開始脫離本影區，月面呈現暗色。

●8日03時57分，「復圓」、偏食結束，月球完全離開本影區，月面恢復圓狀。

●8日04時57分，「半影食終」，月食現象結束。

氣象署指出，台灣下一次欣賞月全食的日期是明年3月4日，屆時可見到「月出帶食」的景象，意指月亮剛升起時，就已經發生月食，因此無法看到初虧與食既。

為何月全食的月亮是紅色的。（圖／台北天文館月刊）

