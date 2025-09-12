快訊

聯合航空波音737故障！緊急迫降日本關西機場 逾百乘客撤離畫面曝

遭綠營指控與盜採案地主站一起「大翻車」 柯志恩回應了

楊祐寧升格3寶爸 「開盲盒」性別揭曉！喊話：媽媽辛苦了

聽新聞
0:00 / 0:00

閱讀數學／數學與藝術的跨界大師

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

我們都聽過（Escher）這位錯視藝術大師，他沒有受過嚴謹的數學訓練，但畫作卻在國際數學家大會上展出。畫面中滿滿的邏輯、幾何元素，深受許多數學家喜愛。

今天要介紹的肯尼斯·斯內爾森（Kenneth Snelson），你或許可以把他想成是「3D版的艾雪」，同樣是一位跨足數學與藝術的大師。他在學生時期，發現了利用繩索的張力，讓杆子在完全彼此不碰觸的情況下，宛如魔法般地懸浮在空中。相較於傳統結構，斯內爾森大幅減少了建材的使用，只留下最重要的幾根杆子，讓人想到《小王子》 作者的名言：「真正的完美，是沒有任何多餘之物。」

斯內爾森運用這套技術，創作了許多讓人目眩神迷的作品：針塔，與地面接觸的面積僅有14英寸，塔高卻是超過6層樓的20公尺。從針塔底座往上看，會出現等比例縮小的六芒星。不只如此，作品單純由鋁柱和鋼纜組成，斯內爾森將「結構」以最純粹、抽象的方式呈現在人們面前。

精密、幾何、抽象⋯⋯嗯，斯內爾森應該數學不錯吧。的確，有數學家認為斯內爾森的作品就像一座「可以繞著走的巨大幾何證明」，每根纜繩的長度、張力，每根桿的角度，都不是偶然，都該是精密計算的結果。但斯內爾森就跟艾雪一樣，沒受過完整的數理訓練，他雖然曾說過：「我的藝術關注的是自然的原始面貌——三維空間中物理力量的模式。」

但創作時，斯內爾森依然是以藝術家的角度切入，他把玩實體模型，透過經驗與反覆測試來創作。他是靠著與生俱來的天賦與豐富經驗創作 但就像我們常說的，數學不是天才的專利，反而是讓每個人都能成為天才的手段。斯內爾森雖然不懂數學，但他深知數學的力量。他謙虛地認為自己所做的，可能很多在數學領域都是已知。他認為：「數學本身可能不是新的，但對它的感知可以是。藝術，就是重新體現知識的手法，讓我們對它有另一種不同的感受。」

畫作 藝術家 閱讀數學 數感實驗室

賴以威（數感實驗室）

追蹤

相關新聞

閱讀數學／數學與藝術的跨界大師

我們都聽過（Escher）這位錯視藝術大師，他沒有受過嚴謹的數學訓練，但畫作卻在國際數學家大會上展出。畫面中滿滿的邏輯、幾何元素，深受許多數學家喜愛…

新聞中的公民與社會／油金同步上漲！投資人避險需求增加 雙漲因素為何

國際油價周二（2日）收高，技術性買盤助推高現貨市場持續吃緊跡象驅動的反彈走勢，且美國針對伊朗的石油收入來源實施制裁；金價創新高，周二上漲超過1%，飆升至每英兩…

結合AI和SDGs！丹鳳高中引進相關課程：讓科技回應世界、讓教育成就未來

在全球氣候變遷與數位轉型浪潮下，教育的使命不僅是傳授知識，更在於培養兼具專業能力與社會責任的青年。丹鳳高中自114學年度第一學期起…

科學人／韋伯打臉哈伯…最遠恆星烏龍一場？

打從天文學家伽利略於1609年架起望遠鏡開始探天以來，人類對宇宙邊界的追尋永無止境。2018年，哈伯太空望遠鏡捕捉到暱稱「伊卡洛斯」的MACS J1149 Lensed Star 1，曾是人類所觀察到

國際小學堂／為軍武棄民生 俄經濟特區成無人機產區

俄羅斯除了軍人動員人數比烏克蘭還多，軍備動員也不落人後。俄國總統普亭已借助伊朗、北韓和中國大陸等外國夥伴，以及蘇聯時代的...

國際小學堂／砸錢買命 俄侵烏每天募兵千人

俄羅斯和烏克蘭全面開戰三年多，已演變成有利俄國的消耗戰，俄國動員的軍事人力超過烏克蘭和其西方盟友。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。