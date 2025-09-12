閱讀數學／數學與藝術的跨界大師

我們都聽過（Escher）這位錯視藝術大師，他沒有受過嚴謹的數學訓練，但畫作卻在國際數學家大會上展出。畫面中滿滿的邏輯、幾何元素，深受許多數學家喜愛。

今天要介紹的肯尼斯·斯內爾森（Kenneth Snelson），你或許可以把他想成是「3D版的艾雪」，同樣是一位跨足數學與藝術的大師。他在學生時期，發現了利用繩索的張力，讓杆子在完全彼此不碰觸的情況下，宛如魔法般地懸浮在空中。相較於傳統結構，斯內爾森大幅減少了建材的使用，只留下最重要的幾根杆子，讓人想到《小王子》 作者的名言：「真正的完美，是沒有任何多餘之物。」

斯內爾森運用這套技術，創作了許多讓人目眩神迷的作品：針塔，與地面接觸的面積僅有14英寸，塔高卻是超過6層樓的20公尺。從針塔底座往上看，會出現等比例縮小的六芒星。不只如此，作品單純由鋁柱和鋼纜組成，斯內爾森將「結構」以最純粹、抽象的方式呈現在人們面前。

精密、幾何、抽象⋯⋯嗯，斯內爾森應該數學不錯吧。的確，有數學家認為斯內爾森的作品就像一座「可以繞著走的巨大幾何證明」，每根纜繩的長度、張力，每根桿的角度，都不是偶然，都該是精密計算的結果。但斯內爾森就跟艾雪一樣，沒受過完整的數理訓練，他雖然曾說過：「我的藝術關注的是自然的原始面貌——三維空間中物理力量的模式。」

但創作時，斯內爾森依然是以藝術家的角度切入，他把玩實體模型，透過經驗與反覆測試來創作。他是靠著與生俱來的天賦與豐富經驗創作 但就像我們常說的，數學不是天才的專利，反而是讓每個人都能成為天才的手段。斯內爾森雖然不懂數學，但他深知數學的力量。他謙虛地認為自己所做的，可能很多在數學領域都是已知。他認為：「數學本身可能不是新的，但對它的感知可以是。藝術，就是重新體現知識的手法，讓我們對它有另一種不同的感受。」

