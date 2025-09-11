新聞中的公民與社會／油金同步上漲！投資人避險需求增加 雙漲因素為何

一、時事掃描

現貨黃金創下3,540美元新高價 油價勁揚逾1% 國際油價周二（2日）收高，技術性買盤助推高現貨市場持續吃緊跡象驅動的反彈走勢，且美國針對伊朗的石油收入來源實施制裁；金價創新高，周二上漲超過1%，飆升至每英兩3,540美元的新高價，反映市場押注聯準會降息。【2025/9/3經濟日報】

二、命題趨勢

2025年9月，全球大宗商品市場劇烈波動。國際原油價格因地緣衝突與OPEC+政策推升，出現供給鏈脆弱與能源風險升高；黃金則因金融市場不確定與貨幣政策轉向，預期創新高。油金同步上漲，反映投資人同時因應實體能源供給危機與金融避險需求。本新聞命題焦點：全球市場互動(原油與黃金、地緣政治、能源政策與金融市場)、影響原油供應鏈與價格變動原因(烏俄戰爭、OPEC+減產、美國制裁伊朗)、避險資產需求(美元走弱、資金轉向黃金以避險)。

三、牛刀小試

近期國際能源與貴金屬市場波動加劇。在能源市場方面，布蘭特原油價格上漲1.45%，收於每桶69.14美元；美國西德州原油（WTI）上漲2.47%，收於每桶65.59美元。推升油價的原因包括：烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠導致供應受阻、石油輸出國組織及盟友（OPEC+）維持減產政策、美國加強對伊朗石油出口制裁、技術性買盤的介入。在貴金屬市場方面，現貨黃金創歷史新高，達每盎司3,540美元，黃金期貨突破3,600美元。分析指出，美元走弱、各國央行持續購入黃金、金融市場預期美國聯準會9月可能降息、地緣政治風險升高，使得投資人的避險需求顯著增加。根據上述資料研判，同時推升油價與金價的核心因素最可能是下列何者？

(A)全球局勢緊張，原油供應與金融市場不穩定，投資人增加避險配置

(B)預測美國聯準會將宣布降息，壓縮投資需求，導致油價和金價上漲

(C)烏克蘭攻擊俄國煉油廠導致原油需求下降，資金轉向黃金避險市場

(D)OPEC+減產行動與美國制裁政策，使美元走強，推高原油與黃金價格

答案：A

解析：(A)全球地緣政治緊張（烏克蘭戰爭、美國制裁伊朗）、能源供應不穩定、金融市場對未來政策的不確定性，使投資人同時增加實體能源（油價上漲）與金融避險資產（金價上漲）的配置。(B)降息通常提振而非壓縮投資需求，且油價主要受供給面影響，題幹不符。(C)烏克蘭攻擊俄國煉油廠是造成供給減少，而非需求下降。(D)OPEC+減產與美國制裁伊朗可推升油價，但美元走強通常會壓抑金價；題幹指出美元是走弱，因此不符題意。

四、歷屆試題

俄烏戰爭發生後，俄羅斯面對西方國家經濟制裁，盧布一度大幅貶值。俄國央行在今年2月底調升利率，由原本的9.5%一口氣調升至20%。下列何者最能解釋俄國央行所採取之政策原理及目的？(2022分科)

(A)實施寬鬆的貨幣政策，以滿足民眾的現金需求

(B)設定利率的價格下限，解決市場現金短缺問題

(C)利率上升增加可貸資金，以刺激廠商投資意願

(D)利率上升減少貨幣供給，以求維持穩定的物價

答案：D

