快訊

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

日本iPhone 17全面eSIM！手機可買回台灣用嗎？1版本OK注意保固問題

聽新聞
0:00 / 0:00

結合AI和SDGs！丹鳳高中引進相關課程：讓科技回應世界、讓教育成就未來

聯合新聞網／ 宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）
善科教育基金會副執行長呂海銘、執行長蕭秀琴、校長姜禮德、主任宋怡慧、授課教師洪崇峻。圖／宋怡慧提供
善科教育基金會副執行長呂海銘、執行長蕭秀琴、校長姜禮德、主任宋怡慧、授課教師洪崇峻。圖／宋怡慧提供

跨域學習回應時代挑戰

在全球氣候變遷與數位轉型浪潮下，教育的使命不僅是傳授知識，更在於培養兼具專業能力與社會責任的青年。丹鳳高中自114學年度第一學期起，於自主學習時間引進由財團法人善科教育基金會、日月光環保永續基金會與臺灣師範大學合作開發的「跨域解題——AI應用於環境永續」微課程，期望透過「AI × SDGs」的結合，帶領學生探索未來核心素養

師大專業團隊跨域研發課程

課程由臺師大永續管理與環境教育研究所葉欣誠教授與電機工程學系賴以威副教授領軍，集結近20位專業師資，歷時數月共同研發完成。設計以AI為核心（占2/3）、SDGs為引導（占1/3），不僅訓練學生人工智慧的數據分析與問題建模，更強調科技必須呼應環境倫理與社會責任，讓「會用科技」與「善用科技」並行不悖。

善科基金會陪伴 啟發學生行動力

丹鳳高中首場課程於9月11日舉行，由博士生洪崇峻帶領近四十位學生展開跨域探索，善科教育基金會執行長蕭秀琴、副執行長呂海銘亦親臨陪伴與指導。課堂中，學生踴躍提問並反思：「原來AI不只是冷冰冰的程式，它也能成為守護地球的力量。」授課教師洪崇峻博士生觀察到，學生展現極大專注與好奇心，「他們意識到科技不僅追求效率，更能為永續發展服務，這樣的學習帶來的不只是成就感，更是一種行動力。」

教育願景 培養懂科技更懂責任的未來接班人

校長姜禮德表示，引進「AI × SDGs」課程，是希望學生能在自主學習時光裡接觸全球最重要的議題與最先進的科技工具，「這不只是知識的學習，更是視野的開展與責任的培養。」圖書館主任宋怡慧也強調，圖書館不僅是閱讀場域，更能成為孕育未來素養的搖籃，「在這裡，學生播下科技與永續的種子，未來必將在心中發芽茁壯。」

展望未來 跨域素養培養全球公民

未來，丹鳳高中將持續攜手師大專業團隊與善科基金會資源，深化「AI×SDGs」的教學實踐，並推廣更多跨域課程，讓學生把知識化為能力，把夢想化為行動，培養具備全球視野與永續責任感的下一代公民。

善科教育基金會副執行長呂海銘、執行長蕭秀琴、校長姜禮德、主任宋怡慧、授課教師洪崇峻。圖／宋怡慧提供
善科教育基金會副執行長呂海銘、執行長蕭秀琴、校長姜禮德、主任宋怡慧、授課教師洪崇峻。圖／宋怡慧提供

學生於課程教室與教師互動交流。圖／宋怡慧提供
學生於課程教室與教師互動交流。圖／宋怡慧提供
學生於課程教室與教師互動交流。圖／宋怡慧提供
學生於課程教室與教師互動交流。圖／宋怡慧提供

姜禮德校長頒發感謝狀給蕭秀琴執行長、講師洪崇峻博士生。圖／宋怡慧提供
姜禮德校長頒發感謝狀給蕭秀琴執行長、講師洪崇峻博士生。圖／宋怡慧提供
姜禮德校長頒發感謝狀給蕭秀琴執行長、講師洪崇峻博士生。圖／宋怡慧提供
姜禮德校長頒發感謝狀給蕭秀琴執行長、講師洪崇峻博士生。圖／宋怡慧提供

活動互動交流活潑有趣。圖／宋怡慧提供
活動互動交流活潑有趣。圖／宋怡慧提供

AI 永續 素養 師資 氣候變遷 自主學習

宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）

追蹤

相關新聞

結合AI和SDGs！丹鳳高中引進相關課程：讓科技回應世界、讓教育成就未來

在全球氣候變遷與數位轉型浪潮下，教育的使命不僅是傳授知識，更在於培養兼具專業能力與社會責任的青年。丹鳳高中自114學年度第一學期起…

科學人／韋伯打臉哈伯…最遠恆星烏龍一場？

打從天文學家伽利略於1609年架起望遠鏡開始探天以來，人類對宇宙邊界的追尋永無止境。2018年，哈伯太空望遠鏡捕捉到暱稱「伊卡洛斯」的MACS J1149 Lensed Star 1，曾是人類所觀察到

國際小學堂／為軍武棄民生 俄經濟特區成無人機產區

俄羅斯除了軍人動員人數比烏克蘭還多，軍備動員也不落人後。俄國總統普亭已借助伊朗、北韓和中國大陸等外國夥伴，以及蘇聯時代的...

國際小學堂／砸錢買命 俄侵烏每天募兵千人

俄羅斯和烏克蘭全面開戰三年多，已演變成有利俄國的消耗戰，俄國動員的軍事人力超過烏克蘭和其西方盟友。

科學人／比愛因斯坦早逾百年！提出黑洞概念的第一人是他

愛因斯坦於1915年發表廣義相對論後，過沒多久史瓦西就從重力方程式中推導出一個特殊解，顯示當一個物體小於它的臨界半徑，就會因為自身重力而塌縮成一個奇異點，而在臨界半徑內（後來便稱為史瓦西半徑）的所有物

寫作教室／不只是把自己的故事寫出來！透過「兩句式」寫下感受的那一刻

在寫作時，有些人以為只要把自己的故事寫出來就足夠了，但事實上，這樣的文字往往缺乏深入的感受與情緒連結，讓故事顯得平淡無奇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。