國際小學堂／為軍武棄民生 俄經濟特區成無人機產區

俄羅斯除了軍人動員人數比烏克蘭還多，軍備動員也不落人後。俄國總統普亭已借助伊朗、北韓和中國大陸等外國夥伴，以及蘇聯時代的廣大軍備工廠網絡，大幅加速無人機、飛彈和戰車等武器供給，致力比烏克蘭及其西方盟友取得更多軍武。

俄國防預算 是烏克蘭三倍

紐約時報報導，普亭已急遽增加俄國國防支出，超過政府預算的三分之一；今年國防預算約一千七百億美元，是烏克蘭三倍多。相較下，烏克蘭已從其美歐盟友收到價值約七百億美元的軍備，但西方並未向俄國那樣動員其產業基礎。烏克蘭雖也大量增加國內軍備生產，但規模不及俄國。

莫斯科以東約一千公里的葉拉布加（Yelabuga）無人機工廠，就備受矚目。一名地方議員將當地一個原本用來吸引西方投資者的特殊經濟區，轉作無人機製造據點。

兩年前，葉拉布加的工廠還似乎只有兩棟建築，但現在已有至少五棟新建築。該廠生產的「Geran-2」無人機原型是伊朗製「見證者-136」無人機，俄方初期也獲得伊朗的協助。在五月九日俄國二戰勝利紀念日的年度閱兵上，「Geran-2」和「柳葉刀」等俄國國產無人機今年首度亮相。

為了滿足所需人力，葉拉布加不只在當地學校，也從國外募集工人。烏克蘭去年四月用無人機空襲該地工廠時，俄國官媒報導指出，傷者不只俄國人，還有吉爾吉斯、斯里蘭卡、辛巴威、盧安達、剛果、肯亞、奈及利亞和南蘇丹的公民。

圖／聯合報提供

改良無人機 載更多爆裂物

Geran-2是俄國用來打擊烏克蘭境內民用基礎建設的爆炸無人機。在葉拉布加的科學家改良伊朗無人機模型，讓Geran-2提升飛行高度且能攜帶更多爆裂物，目前是俄國轟炸烏克蘭城市的主要武器。

英國智庫皇家聯合軍事研究所指出，自二○二三年以來，俄國的Geran-2產量已增為三倍，每天約製造八十架。俄國也得力於其無人機供給增加，大幅升級對烏克蘭的轟炸行動。在七月，俄國平均每晚發射二百架無人機，一度超過七百架。

此外，俄國還重整蘇聯時代的工廠，增加傳統武器生產並改良蘇聯時代軍備。去年，俄國業界製造逾一百三十萬枚標準砲彈，但在二○二二年只生產廿五萬枚。

