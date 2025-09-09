聽新聞
0:00 / 0:00

國際小學堂／為軍武棄民生 俄經濟特區成無人機產區

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
五月九日莫斯科「勝利日」閱兵，卡車載運俄羅斯Geran-2無人機展出。（美聯社）
五月九日莫斯科「勝利日」閱兵，卡車載運俄羅斯Geran-2無人機展出。（美聯社）

俄羅斯除了軍人動員人數比烏克蘭還多，軍備動員也不落人後。俄國總統普亭已借助伊朗、北韓和中國大陸等外國夥伴，以及蘇聯時代的廣大軍備工廠網絡，大幅加速無人機、飛彈和戰車等武器供給，致力比烏克蘭及其西方盟友取得更多軍武。

俄國防預算 是烏克蘭三倍

紐約時報報導，普亭已急遽增加俄國國防支出，超過政府預算的三分之一；今年國防預算約一千七百億美元，是烏克蘭三倍多。相較下，烏克蘭已從其美歐盟友收到價值約七百億美元的軍備，但西方並未向俄國那樣動員其產業基礎。烏克蘭雖也大量增加國內軍備生產，但規模不及俄國。

莫斯科以東約一千公里的葉拉布加（Yelabuga）無人機工廠，就備受矚目。一名地方議員將當地一個原本用來吸引西方投資者的特殊經濟區，轉作無人機製造據點。

兩年前，葉拉布加的工廠還似乎只有兩棟建築，但現在已有至少五棟新建築。該廠生產的「Geran-2」無人機原型是伊朗製「見證者-136」無人機，俄方初期也獲得伊朗的協助。在五月九日俄國二戰勝利紀念日的年度閱兵上，「Geran-2」和「柳葉刀」等俄國國產無人機今年首度亮相。

為了滿足所需人力，葉拉布加不只在當地學校，也從國外募集工人。烏克蘭去年四月用無人機空襲該地工廠時，俄國官媒報導指出，傷者不只俄國人，還有吉爾吉斯、斯里蘭卡、辛巴威、盧安達、剛果、肯亞、奈及利亞和南蘇丹的公民。

圖／聯合報提供
圖／聯合報提供

改良無人機 載更多爆裂物

Geran-2是俄國用來打擊烏克蘭境內民用基礎建設的爆炸無人機。在葉拉布加的科學家改良伊朗無人機模型，讓Geran-2提升飛行高度且能攜帶更多爆裂物，目前是俄國轟炸烏克蘭城市的主要武器。

英國智庫皇家聯合軍事研究所指出，自二○二三年以來，俄國的Geran-2產量已增為三倍，每天約製造八十架。俄國也得力於其無人機供給增加，大幅升級對烏克蘭的轟炸行動。在七月，俄國平均每晚發射二百架無人機，一度超過七百架。

此外，俄國還重整蘇聯時代的工廠，增加傳統武器生產並改良蘇聯時代軍備。去年，俄國業界製造逾一百三十萬枚標準砲彈，但在二○二二年只生產廿五萬枚。

延伸閱讀

無人機飛過基隆海興泳池沖洗室 女泳客憂心隱私

線纜三雄業外給力 營運大豐收

路透：川普將重新詮釋條約 放行重型無人機外銷

中國無人機稱霸 美議員推「天鑄法」年產百萬架抗衡

相關新聞

國際小學堂／砸錢買命 俄侵烏每天募兵千人

俄羅斯和烏克蘭全面開戰三年多，已演變成有利俄國的消耗戰，俄國動員的軍事人力超過烏克蘭和其西方盟友。

國際小學堂／為軍武棄民生 俄經濟特區成無人機產區

俄羅斯除了軍人動員人數比烏克蘭還多，軍備動員也不落人後。俄國總統普亭已借助伊朗、北韓和中國大陸等外國夥伴，以及蘇聯時代的...

科學人／比愛因斯坦早逾百年！提出黑洞概念的第一人是他

愛因斯坦於1915年發表廣義相對論後，過沒多久史瓦西就從重力方程式中推導出一個特殊解，顯示當一個物體小於它的臨界半徑，就會因為自身重力而塌縮成一個奇異點，而在臨界半徑內（後來便稱為史瓦西半徑）的所有物

寫作教室／不只是把自己的故事寫出來！透過「兩句式」寫下感受的那一刻

在寫作時，有些人以為只要把自己的故事寫出來就足夠了，但事實上，這樣的文字往往缺乏深入的感受與情緒連結，讓故事顯得平淡無奇...

科學人／吃太多肉容易早逝？研究曝「 吃豆or吃肉」其實對壽命沒差

農曆七月鬼月，普渡供桌上擺滿三牲、水果與各式零食，象徵著人間對好兄弟的誠意與心意。這些供品背後，也反映了人類對「吃什麼才好」的長久關注。 你以為吃太多肉會早死、吃植物蛋白才長壽？最新研究顛覆這個

紐時賞析／烏克蘭和平協議 考驗德國派兵意願

A long road remains for any peace deal in Ukraine, despite w...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。