國際小學堂／砸錢買命 俄侵烏每天募兵千人

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
在俄羅斯莫斯科的一處公車站，兩名男子身旁可見軍人招募廣告；攝於七月廿四日。（歐新社）
在俄羅斯莫斯科的一處公車站，兩名男子身旁可見軍人招募廣告；攝於七月廿四日。（歐新社）

俄羅斯和烏克蘭全面開戰三年多，已演變成有利俄國的消耗戰，俄國動員的軍事人力超過烏克蘭和其西方盟友。

自從前年以來，俄國新兵招募狀況穩定，每天可招約一千人，大概是烏克蘭的兩倍。俄國總統普亭已透露他願意繼續作戰，用武力來達成外交手段做不到的目標。

重賞軍功 補貼戰場傷殘

紐約時報報導，俄國以重賞招募源源不絕的兵力。一般俄國人月薪約九百美元（台幣二點七六萬元），俄國軍人每月薪餉卻有二四五○美元（台幣七點五萬元）。薪水以外，俄國新兵還能獲得平均三萬美元（台幣九十二萬元）的「簽約獎金」，更有退休金、債務減免和便宜房貸。

上戰場後，俄國軍人幾乎所有戰功，都有相應的獎賞價碼，例如摧毀西方軍備、奪取領土。若在戰場受到影響生活的傷殘，例如失去手腳或視力，政府也將會提供高額補償。

以卅三歲的俄軍士官弗拉迪斯拉夫為例，他今年一月襲擊烏軍壕溝時失去一隻腳，可領到高額傷殘補償。他接受紐時電話訪問時自稱，若換算成美元，他將從地方首長領到六千四百美元，從國家保險公司領二點八三萬美元，並從俄國國防部收到四點七萬美元；三筆錢總計八點一七萬美元（台幣二五○萬元）。

弗拉迪斯拉夫每個月還將領到約一千一百美元（台幣三點四萬元）退休金，足以讓他在俄國西部家鄉一輩子過著舒適生活。弗拉迪斯拉夫說，有了這筆錢根本不必再工作。他從軍前在一間葵花油工廠上班，每月只賺三百美元（台幣九千二百元），但後來他在前線服役的薪水，已讓家人生活獲得過去不可能負擔的改善。

圖／聯合報提供
圖／聯合報提供

報酬愈高 愈難有反戰潮

紐時指出，前述這種高薪志願兵改變了俄國軍隊。俄國二○二二年全面侵烏的第一年，眾多職業軍人折損，烏軍也利用該弱點在同年九月反攻，突破俄軍戰線，一度快阻止俄國侵略。普亭則採取激烈手段避免戰敗，宣布俄國二戰後首次軍事動員，招募卅萬人，另也藉由增加特赦和薪酬以招募罪犯，估計讓十萬人從俄國牢房轉赴戰場。

俄國政府大幅提高軍人薪水，推行誘人簽約獎金並端出多種其他金錢利誘。另外，克里姆林宮的宣傳將從軍描繪成一種獨特機會，可讓身處社會邊緣的男性成為家中經濟支柱，展現自身價值。

俄國軍人招募策略仰賴該國的經濟韌性。儘管俄國正受到現代史上最全面制裁，仍透過出口石油、天然氣、煤和黃金來補充戰爭資金。仰賴志願軍人也為普亭帶來政治利益；隨著對被徵召從軍的恐懼減輕，中產階級俄國人大多對戰爭消息不理不睬，使引發民眾抗議的最大威脅消除。

俄國以往的招募軍人行動，曾引發俄國社會不滿情緒暴漲，大量俄國男性逃往國外。現在，德國國際與安全研究所的俄國事務專家克魯格說，對俄國軍人的報酬愈多，社會對受傷或戰死軍人的同情就愈少，也就愈不可能爆發反戰抗議。

財政重擔 動搖經濟穩定

在處理戰爭壓力上，普亭自認他能撐得比烏克蘭更久，讓他拿到有利俄國的和平協議來確立自身功業。他相信俄軍在戰場占上風，若烏克蘭拒絕他對和平的要求，只怕失去更多。

另一方面，紐時也說俄軍強勢的招募行動掩蓋住一些潛在問題。許多俄國最為頂尖的軍人已在戰爭初期陣亡。根據俄國獨立新聞機構「Mediazona」和英國廣播公司（BBC）俄語部收集的訃聞估計，俄國全面侵烏以來，已約廿三萬名俄國軍人死亡。但新進軍人年齡較大，軍事經驗也較少。

戰爭頭幾個月在烏克蘭陣亡的俄國軍人，年齡中位數為廿八歲；Mediazona指出在八月，該數字已升至卅八歲。一名名叫伏拉迪米爾的俄國軍人向紐時聲稱，就他去年在莫斯科一個大型徵兵中心入伍的經歷，應募者是烏合之眾，包括車站裡的街友、酒鬼和逃避法律制裁的人，入伍體檢也都是捏造。

另外，能應募的人愈來愈少，意味地方官員必須不斷提高軍人薪酬，來達到招募目標；這為地方政府預算造成壓力，也動搖更廣泛的經濟穩定。

