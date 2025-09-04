我與素養的距離╱阿富汗強震 認識西亞的地形
新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。
開學的第一天就聽到不幸的消息，阿富汗東部於8月31日晚間11時發生規模6.0、深度僅8公里的極淺層強震，目前已知約622人於地震中罹難，超過上千人受傷，部分村莊全毀，傷亡人數預計會持續增加，救難隊已展開搜尋生還者。
阿富汗經常發生地震，你知道阿富汗為什麼多地震？現在就讓力宇教育的威立老師來告訴你西亞的地形特色吧！
延伸資訊：
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中社會2下(108新綱) 適用113學年
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10499
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
▪繁星遭撤錄取！台中女學霸證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖
▪「最佳辯士」遭5校封殺首曝心路歷程 因媽媽1句話拚分科逆轉勝
▪逢甲大學宿舍爆紅！網驚根本高級青旅價格曝 最便宜月租不到4千
▪與學生並肩作戰！北一女校長開學宣布參加學測：勿自我設限
▪開學日展奇招！建中校長「硬幣穿紙」魔術秀 盼學生心想事成
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言