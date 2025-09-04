快訊

我與素養的距離╱阿富汗強震 認識西亞的地形

聯合新聞網／ 力宇教育

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。

開學的第一天就聽到不幸的消息，阿富汗東部於8月31日晚間11時發生規模6.0、深度僅8公里的極淺層強震，目前已知約622人於地震中罹難，超過上千人受傷，部分村莊全毀，傷亡人數預計會持續增加，救難隊已展開搜尋生還者。

阿富汗經常發生地震，你知道阿富汗為什麼多地震？現在就讓力宇教育的威立老師來告訴你西亞的地形特色吧！

我與素養的距離╱阿富汗強震 認識西亞的地形

