閱讀數學／伽利略的女兒（下）

上週我們聊到伽利略的大女兒住在修道院，因為室友的問題，想請父親幫忙換房間。伽利略看到信，鐵定心都揪在一起。因為信的最後，女兒說了更驚人的事。因為信比較長，這邊稍微用現代口吻整理如下：「老實說，後來那個房間我也沒買到。所以室友現在就被綁在床上⋯⋯院長那邊有一間更大的房間，但還需要更多錢。爸爸之前給我的瑪瑙念珠，我附在信裡你幫我拿給弟妹，如果她喜歡的話，我賣給她，這樣應該就夠了。」

伽利略讀到信後，立刻準備好錢寄給女兒。

▍ 永遠在一起的父女

女兒瑪麗亞在1634年因病過世，8年後，爸爸伽利略也離開人世。

作為那個時代，甚至是人類史上最耀眼的科學家，伽利略原本要葬在佛羅倫斯聖十字大殿。然而因為教會否決，最終他只能被下葬在鐘塔下的小屋旁。

伽利略最後的學生維維亞尼（Vincenzo Viviani）也是一位很了不起的學者。曾經短暫指導過牛頓的老師巴羅。有人戲稱牛頓是伽利略在義大利有未竟的科學志業，轉生到英國的。如果把這個玄學的連結考慮進來，他們的關係又更加緊密了。

維維亞尼一生致力於替伽利略平反，想讓老師獲得應有的殊榮，奈何窮盡一生都沒實現。好在，時間幫他完成了一切。

1737年，伽利略得以從原來的墓地回到聖十字大殿。當人們打開塵封近百年的墓室時，驚訝地發現——等等，為什麼有兩副棺材？

一具遺體很快被確認是伽利略，另一具遺體則是一位年輕女性。

後人猜測，這是學生維維亞尼因為始終無法替老師爭取到銅像、大理石墓碑等榮耀。想來想去，終於發現有更珍貴的人事物，是能永遠陪伴老師的。

伽利略的後半生或許很坎坷，但他至少有孝順、敬重他的子女與學生。

「離開您的身邊，令人難過。女兒多麼渴望和您相聚時的歡樂。上天垂憐，這種日子總算即將過去。女兒盼望著您能夠經常就在身邊。」

如今，他們父女倆也依然在一起，直到永遠。

