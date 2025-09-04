新聞中的公民與社會／金牌選手踏入政壇！從李洋任運動部部長 看現行憲政體制

一、時事掃描

確定上任運動部首任部長 李洋打破沉默發文：新的旅程，初心不變 兩屆奧運金牌李洋確定擔任運動部首任部長，成為體壇焦點，他對於步入政壇也出回應，將從六個重點出發，強調「新的旅程，初心不變。」李洋也表示針對大家關心的商業合作部分，他已完成所有合規程序，確保公私分明，避免爭議，未來將全心全意投入部長職責。【2025/8/27聯合報】

二、命題趨勢

2025年行政院宣布體育署升格為運動部，並於9月9日正式掛牌成立，由羽球奧運雙金得主李洋出任首任部長。李洋以運動員出身的背景，強調將積極落實總統體育政見，包括推展全民運動、深化競技運動普及、打造臺灣國際賽事品牌等施政方向。外界則關注他能否將運動場上的經驗轉化為政策能量，回應基層需求並兼顧全民期待。此一新聞事件不僅象徵體育政策的制度升格，更突顯憲政體制中部會首長的任命程序、行政與立法間的互動，以及政務官應承擔的政治責任。此新聞命題關鍵字：政府體制與權力分立、行政權與立法權互動、政務官的政治責任。

三、牛刀小試

2025年我國行政院成立運動部，由兩屆奧運金牌得主李洋出任首任部長，立即引發新聞熱度。李洋在上任前夕於臉書以【新的旅程，初心不變】為題發文，強調將從六個重點出發，積極落實總統體育政策政見，使臺灣運動能向上發展、也向下扎根。李洋部長上任後將擁有推動體育政策、領導運動發展的權力，但同時也必須接受民意與國會監督，以展現政務官的政治責任。依據我國中央政府權力運作方式，關於李洋部長的任命與責任，下列何者最符合現行憲政體制之規範？

(A)由總統提名、立法院行使同意權後直接就職，不須再經過總統任命之相關程序

(B)由總統直接任命並只對總統負責，不必出席立法院會議、不接受質詢或說明政策

(C)由行政院長提名，再經總統正式任命，在施政過程中必須對立法院負責並接受質詢

(D)不須承擔個人政治責任，即使政策推動不當，只要行政院未總辭就不須主動辭職下臺

答案：C

解析：(A)我國立法院沒有部會首長之人事同意權。這是美國制度特色，美國總統任命各部會首長必須經參議院同意。(B)部長雖由總統任命，但並非只對總統負責，必須出席立法院接受質詢，向立法院與民意負責。(C)依憲法體制，行政院各部會首長屬於政務官，由行政院長提名、總統任命；需列席立法院，在施政過程中接受質詢，向立法院負責，展現政治責任。(D)部會首長必須承擔個人政治責任，若政策嚴重失當，可能需辭職以示負責，而非只依行政院總辭才處理。

四、歷屆試題

甲、乙兩國為兩黨制的民主國家，其政治體制一為內閣制，另一為總統制；且兩國歷次國會大選皆有一黨獲得過半數席次。在體制運作上，甲國政府經常遭批濫權，乙國則常出現政府運作僵局。依據題文，下列何者最符合甲國或乙國的體制特徵？(113分科)

(A)甲國總統得否決國會通過的法案

(B)甲國總統公布法令皆須閣揆副署

(C)乙國內閣閣員須由國會議員兼任

(D)乙國內閣閣員須至國會接受質詢

答案：B

商品推薦