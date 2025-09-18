科學人／9900萬年前就有殭屍真菌！昆蟲版恐怖片早在白堊紀上演
一塊距今 9900 萬年的琥珀，保存了驚悚的一幕：真菌正從一隻螞蟻蛹的背部冒出，宛如「異形爆體」般釋放孢子。這項化石證據顯示，殭屍真菌的寄生策略早在恐龍時代就已存在，歷史比科學家原先推測的還要久遠。
昆蟲操控者：殭屍真菌
這種真菌屬於線蟲草屬（Ophiocordyceps），俗稱「殭屍真菌」。牠專門感染螞蟻、蒼蠅、毛毛蟲等昆蟲，並在宿主生命的最後階段徹底奪走牠的自由意志。最經典的情節是：被感染的螞蟻會突然離開巢穴，爬到葉片高處，緊緊咬住葉脈，隨即死亡。之後，真菌會從牠的身體爆出，將孢子灑向四周，等待下一個宿主。
這種驚悚的「行為操控」至今仍能在許多生態系中觀察到。但由於真菌的身體極難化石化，它們的演化歷史長期以來始終是個謎。
琥珀裡的意外發現
這個突破來自中國雲南大學古生物學家莊昱暉（Yuhui Zhuang，音譯）。他在整理琥珀樣本時，注意到一隻螞蟻背上伸出奇怪的構造。
起初他以為是翅膀發育的痕跡，但利用立體成像技術檢查後，才驚訝地發現那是孢子爆裂後形成的真菌結構。 仔細比對後，這些孢子的形狀與現代線蟲草屬幾乎一致，甚至還能看到從背部破出的穹頂狀孢子囊。這意味著，現代殭屍真菌的感染策略早在白堊紀時期就已存在。
不只如此，研究團隊還在另一批琥珀樣本裡找到一隻蒼蠅，同樣遭到真菌寄生。兩個樣本的年紀都在 9900 萬年前，顯示殭屍真菌當時已經能感染多種昆蟲。
與宿主共同演化
美國自然史博物館的古生物學家康拉德．拉班迪拉（Conrad Labandeira）指出，最古老的螞蟻化石大約有 1.13 億年歷史，這代表殭屍真菌幾乎是與螞蟻一同出現，並一路演化至今。
值得一提的是，這次被發現的螞蟻仍處於蛹期，也就是靜止不動的階段。因此真菌不太可能操控牠去「高處死亡」。研究團隊推測，或許成蟻發現幼蟻異常，把牠丟出巢穴，反而幫助真菌在外部環境釋放孢子。換句話說，即使不透過「心靈控制」，真菌依然有機會完成感染循環。
化石的價值
這些成果發表於《英國皇家學會會報 B》（Proceedings of the Royal Society B）。對科學界而言，這是一份極罕見的證據：昆蟲化石本身已經不常見，要同時保存寄生真菌更是難上加難。
對我們而言，這些琥珀不僅揭露了大自然的殘酷，也展現了演化的長期穩定性。殭屍真菌控制昆蟲行為的能力，至少已經存在近億年，並在今天依舊有效。
對螞蟻或蒼蠅來說，這是一段可怕的歷史；但對科學家來說，這是觀察演化互動的珍貴窗口。
資料來源：
1.Fungi have been ‘zombifying’ insects for 99 million years
2.Zhuang, Y., Luo, C., Tang, D., Araújo, J. P. M., Yu, H., Zhao, J., Haelewaters, D., Nyunt, T. T., Zhang, Q., Jarzembowski, E. A., Meng, G., Ran, H., Liu, Y., & Wang, B. (2025). Cretaceous entomopathogenic fungi illuminate the early evolution of insect–fungal associations. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 292(2048), 20250407. https://doi.org/10.1098/rspb.2025.0407
（本文出自2025.09.04《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）
