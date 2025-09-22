快訊

科學人／演算法與資料結構的大師：塔揚

科學人／ 文‧林一平
塔揚（Robert Tarjan）圖／Renatokeshet, GFDL , via Wikimedia Commons
塔揚（Robert Tarjan）是1986年圖靈獎得主。他在大學畢業之際，面臨一項重要抉擇：繼續研習數學，或是轉向當時方興未艾的計算機科學。他選擇了後者，渴望把數學能力應用於更具實踐意義的領域。在進入美國史丹佛大學攻讀博士期間，塔揚原本想研究人工智慧。在課程導師高德納（Donald E. Knuth）的引導下，他接觸到《電腦程式的藝術》第一卷，自此轉向演算法分析領域，並深深為之著迷。這一轉變不僅影響了他自身的研究方向，也為計算機科學界帶來了一連串深遠的突破。

在史丹佛大學期間，塔揚與霍普克洛夫特展開合作，致力於開發圖論演算法。當時的學術界缺乏一套有效的效率分析框架，他們提出一種通用計算模型：以最壞情況執行時間為基礎，忽略常數因子，確保機器無關性。他們把圖的平面性測試做為範例問題，成功設計出第一個線性時間的平面性演算法。這項研究是塔揚於1972年在佛洛伊德（Robert W.Floyd）指導下完成的博士論文主題。

這項研究的貢獻解決了圖的可視化難題，更進一步強化了深度優先搜尋（DFS）做為演算法核心技術的地位。塔揚隨後開發的線性時間強連通分量查找演算法，進一步鞏固了DFS的重要性。這些技術如今已成為計算機科學領域演算法課程的標準內容。

除了演算法設計，塔揚在資料結構領域的貢獻同樣深遠。他主張，不必拘泥於每次操作的最壞情況時間，更應著眼於整體操作序列的總耗時，這正是所謂的均攤分析（amortized analysis）。

1981~1985年，塔揚兼任紐約大學教授。他與學生薩納克（Neal Sarnak）共同展開持久性資料結構（persistent data structures）研究，修改資料結構時保留過去版本。他們與德里斯科爾（Jim Driscoll）合作發表多篇論文，為現代版本控制系統與區塊鏈技術間接提供了理論基礎。

塔揚深受學生敬重。他在普林斯頓所授的演算法理論課程廣泛涵蓋其研究領域，例如最小生成樹、不相交集合、費伯納契堆與網路流演算法。他以耐心著稱，重視與學生的個別指導，致力於每位學生的專案達到「A級品質」。這種嚴謹而友善的教學風格，深深影響著新一代的演算法研究者。

塔揚的學術生涯是一段關於創新、堅持與理論美感的旅程。他的研究成果早已成為演算法設計的基石，影響力跨越數十年、數個世代，為計算機科學的發展樹立了堅實而優雅的典範。

本專欄感謝台灣電腦資訊發展館中華民國資訊軟體服務商業同業公會支持

（本文出自2025.09.01《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

計算機 科學人雜誌 區塊鏈技術

