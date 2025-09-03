圖表看時事／上海合作組織再擴大 一圖看有哪些成員國、經濟實力對比

美國總統川普重回白宮後，帶給國際政經局勢不少變化之際，上海合作組織峰會昨日在天津登場，決定建立「上合組織開發銀行」。大陸國家主席習近平在會中首度提出「全球治理倡議」，並宣布將提供規模為台幣八十六億元的無償援助、四三○億元貸款給上合國家。

上合峰會昨日上午登場，習近平喊話持續推進上合組織改革，加強資源投入和能力建設，盡快建成上合組織開發銀行等。他宣布，大陸計畫在有需要的成員國實施一百個「小而美」民生項目；今年內向成員國提供人民幣廿億元（約台幣八十六億元）無償援助，未來三年對銀行聯合體成員行新增發放一百億元（約台幣四三○億元）貸款；未來五年在成員國建設十所「魯班工坊」等。

此次峰會決定成立「上合組織開發銀行」以及設立四個中心，並新增寮國為上合對話夥伴。峰會也發表「天津宣言」及「關於支持多邊貿易體制的聲明」等廿餘份文件。

大陸外長王毅昨稱，上合開發銀行是大陸十多年前提出，現在終於「瓜熟蒂落」，這將會有力促進上合組織國家基礎設施建設和經濟社會的發展。

「天津宣言」提到，成員國決定將該組織「觀察員」和「對話夥伴」合併為上合組織「夥伴」。成員國強調，在上合框架內的協作將為在歐亞大陸形成平等和不可分割的安全架構奠定基礎。成員國重申，個別國家或集團單方面不受限制地加強全球反導系統將危害國際安全與穩定，以犧牲別國安全為代價謀求自身安全不可接受。成員國反對單邊強制措施，這些措施損害糧食安全和能源安全等國際安全利益，對全球經濟產生負面影響。

昨日下午「上合+」峰會上，習近平拋出「全球治理倡議」，並稱這是他繼全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議後提出的最新倡議。他解釋，新倡議包含「奉行主權平等」、「遵守國際法治」等內涵，其中尤其有提升發展中國家的代表性和發言權，以及確保國際法和國際規則平等統一適用，「不將少數國家的『家規』強加於人」。

俄羅斯衛星通訊社指，俄國總統普亭在峰會上表示支持成員國發行聯合債券，在上合組織內建立自己的支付結算和託管基礎設施，並成立聯合投資項目銀行，使上合組織免受外部環境影響。普亭並提到，最近俄美於阿拉斯加峰會達成了諒解，希望朝這個方向前進，為和平開闢道路。印度總理府披露，莫迪提議在上合組織框架下啟動「文明對話論壇」。 上海合作組織(SCO)成員 製表／廖士鋒

