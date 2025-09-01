新學期翻開新篇章！高中師精選「開學書單」 邀你一起從知識到心靈全面升級

九月的晨光翻開了新學期的第一頁。對學生來說，開學是新課表、新老師、新同學的認識；對家長來說，開學是全家新的期望、新的規劃；而對教師而言，是帶著孩子再次整裝待發的準備。

開學從來不只是日曆上的一個日期，而是深情的啟程：我們已站在全新的學習路口，有機會再次整理自己。因此，我想邀請大家一起帶上20本好書，讓它們成為我們奮鬥的能量補給，也拼湊完整的學習地圖，引導我們在知識、語言、心靈、時間、藝術、愛與未來的領域，找到成長的座標。

學習不只在課室，也在我們每天的生活與思索中發生。當你困惑時，它們會給你答案；當你疲憊時，它們會給你力量；當你迷路時，它們會替你點一盞燈，陪你走一段路。它讓我們永遠保持學習的姿態，也讓我們在人生的旅途中，不斷找到前行的方向：

一、知識的根基，在課本之外看世界——

開學初始我們常被新課程、新知識淹沒。這時，如果能換一個角度去理解知識，讓它不只是應付考試，而是理解世界的起點，這會讓學習更有趣。這三本書為尋找世界的答案打底稿，認識世界重新出發，知識是最可靠的起點。

《攻略中國史》：歷史不是課本裡的年份，而是人性的抉擇與權力的博弈。理解歷史，我們才知道自己身在何處。作者也提醒我們，考試不是唯一目的，歷史真正教我們的是面對複雜世界時「如何思考」。

《看漫畫學孟子》：孟子不是遙遠的聖人，而是能提醒我們「立志」與「同理」的生活導師。漫畫的形式，把孟子的智慧搬到我們身邊，像朋友般提醒：做人要有志氣，更要懂得換位思考，讓古典思想變得貼近日常。

《人生滿級古文不思議》：當你覺得古文是艱澀的符號時，這本書會告訴你：古文是人生的「生存密碼」。在面對挑戰時，經典語句能像攻略本一樣，帶來勇氣與判斷，成為隱形的支撐，在困境看到生存的不敗選擇，幫你跨過難關。

《跟著24節氣去閱讀》：節氣不只是日曆上的標記，而是生活的節奏與智慧。這本書帶我們從節氣的更迭，找到閱讀的韻律：春耕時閱讀希望的萌發，夏耘時閱讀自身成長，秋收時閱讀盈滿的反思，冬藏時閱讀靜默的內心。它提醒我們，閱讀不只是知識的累積，更是與大自然同步的生活節拍。

從這些書挑一句古文或歷史語錄，貼在課桌前，它會是你新學期的知識與精神的標記。

二、語言與表達的力量——

開學的第一場對話大抵從自我介紹、認識新同學開始，語言的力量就是開啟關係的發軔。語言讓思想有形，「說得清楚、聽得明白」好好分享讓開始更溫暖有情，建立好關係的起點。

《字彙贏家》：學英文不是為了考試而死背，而是對世界的理解。作家讓每個字彙成為我們和世界對話的橋樑。courage 勇氣──源自拉丁文 cor（心）。勇氣，就是「由心傳到靈魂」，英文單字不是死背，每個詞都是一扇門，讓我們更接近多元文化與思維。

《為什麼我們這樣對話，那樣生活》：溝通的背後，藏著決策、情感、身份的拉扯。學會對話是為了和家人、同學、世界真正連結。當和同學產生誤會時，這本書提醒我們，對話不只是「說清楚」，還要「聽懂背後的需要」。

《在一起，更好》：開學最需要的是一群「互相信任的人」一起走。這本書提醒我們，團隊是共同承擔，共走一程。例如，小組討論時，你會發現「好的團隊」不是大家都很厲害，而是彼此信任。學會信任才是最重要的開學功課。

《厭世古文偵探》：如果覺得古文太嚴肅，這本書會顛覆你對學習與表達的印象。作者把古文轉化成懸疑推理的劇情，讓經典篇章變成一個個懸案。讀者在追查真相的過程中，會發現古文裡的人性、情感和選擇，其實和我們今天一樣真切。古文因此不再只是考題，而是能和我們對話的「偵探故事」。

在開學第一週，試著主動找一位不熟悉的同學聊天，並多聽少說。你會驚訝於「傾聽」帶來的力量。

三、心靈的陪伴——

《小鬱亂入，抱緊處理》：當你覺得壓力太大、情緒低落時，這本書會告訴你，低潮並不代表你失敗，而是你正在誠實面對自己。低潮不必趕走，而是學會擁抱。因為情緒也是我們的一部分。

《不過就是一隻狗在吠》：生活裡總會有雜音，但就像火車不因狗吠而停下。有人對你冷嘲熱諷，或是成績單上不如預期，這本書提醒：我們也不需要因雜音而停步，就像火車不會因為狗叫而受影響，我們要學會的是專注前行。

寫下一句能安慰自己的話，放在書桌前或筆袋裡。當壓力來臨時，它會成為你的隱形護身符。

四、時間與夢想的智慧——

開學最常聽到的話是：「要會規劃時間。」但時間不只是規劃，更是內在價值的選擇。開學就像一場長跑，規劃自己的節奏，怎麼分配時間，決定了我們能走多遠、走多好。

《這個布丁要現在吃？還是先忍耐？》：布丁的選擇，是關於「立即享受」還是「延遲滿足」的寓言。時間管理，本質上就是價值選擇，例如，每天都會遇到要先打電動，或是先把作業做完，這就是「布丁問題」。選擇當下，或選擇未來，將決定成果的不同。

《寫下你的關鍵詞》：每個學期都該有一個「關鍵詞」。書寫，是對自己的承諾，也是一種整理。試著給這個學期一個關鍵詞，比如「挑戰」、「自律」或「勇敢」。它會成為你學期的標籤，提醒自己不斷回望初心。

《世界盡頭的咖啡館》：開學初時，我們試著先問自己三個問題——「你為什麼在這裡？」「你害怕死亡嗎？」「你感到滿足嗎？」——這像是開學的哲學考題，引導我們重新定義努力的意義。它也讓你不至於隨興亂跑，而有更明確地行走方向。

《我還在跑，沒時間變老》：馬拉松教會我們，人生不是比快，而是比遠。每個人都有自己的步調。每次考試前夕或運動會前，你可能會急著和其他人比速度，但這本書提醒：人生是一場長跑，比的是耐力和心態。

為自己設計一個「本學期關鍵詞」，並寫在筆記封面上或是放在手機首頁。它會成為你調整步伐的指南針。

五、藝術與美感的養分——

讓生活不只要方向正確，也要增添浪漫與想像。奔馳之餘，別忘了學習也需要美的滋養，留一點空間給藝文，因為它讓生命更柔軟。

《河岸風景》：開學再忙碌，也要保留欣賞美的時間，因為它讓心靈柔軟，生活有呼吸。古典與當代的對話，提醒我們在分歧中找到理解與包容。

《spring》：讀這本書像看一場舞蹈表演，學習不是只需要頭腦思考，也需要身體與情感的感知與行動。舞蹈與文字讓生命的記憶化為律動，幫助我們釋放壓抑。

《曙光來臨之前》：十五位台灣藝術家的故事，告訴我們創作就是時代的回應，當你寫一篇作文、畫一幅圖，其實都在回答：我想成為怎樣的人。因而創作是我們回應時代的方式。

每天留十分鐘，聽一首音樂、看一幅畫，或隨手塗鴉。它會成為你心靈的充電站。

六、愛與成長——

新學期最珍貴的不只是成績的競逐，更是心靈的成長。保持內心的柔軟，讓每個新學期，都是心靈的成長契機。

《我親愛的甜橙樹》：小男孩對一棵會傾聽的樹訴說心事，提醒我們要守護那份願意傾聽的溫柔，再忙，也要留住對世界的溫柔。

《人生沒有理所當然》：故事中的人物告訴我們，人生不是照著規則走，而是要找到自己的步伐。只有忠於自己，才能發光。

每天寫下一件讓你心存感激的小事，無論是朋友的笑聲或一頓好吃的早餐。這會讓你保持柔軟的力量。

七、科技與未來的眼光——

面對AI浪潮的姿態，未來已經在我們生活裡敲門，開學的閱讀儀式，也不能少了科技與未來的眼光。

《生成式AI教室》：未來屬於會使用工具、也懂得反思的人。當我們面對科技，要記得帶著責任與判斷。AI不只是工具，它也讓我們反思科技時代的責任與選擇。會用AI固然重要，但懂得思考與引導的人，才是能引領未來的人才。

嘗試用AI完成一個小專案（例如：設計學習計畫、整理筆記），並思考：哪些是AI能代替的？哪些是只有自己能做到的？

課本給我們知識，閱讀給我們洞見；考卷給出了成績，閱讀卻幫助我們和靈魂凝視。而閱讀是開學的「心靈的行囊」，帶上它，你會更安然順心。閱讀是開學後課本外的祝福，課表有終點，但閱讀沒有終點。願這20本書成為我們在新學期的隱形夥伴，讓你我透過閱讀一次次與自己對話，也找到行旅的方向、鏗然前進。