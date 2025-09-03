好讀周報／校園午餐有故事 融入西拉雅族「夜祭」文化掀話題

文／記者鄭惠仁

教育部國教署舉辦「午星獎」年度學校午餐菜單表揚活動，南市蓮潭國中小及麻豆國中分別榮獲永續飲食獎及創意設計獎。兩校菜單融入善化胡麻油、玉井杏鮑菇、新市毛豆等在地食材，更別出心裁以原住民西拉雅族「夜祭」為發想，將傳統料理巧妙結合校園午餐，設計出充滿故事與文化底蘊的特色料理。

蓮潭國中小營養師陳韻伶分享，午餐團隊用在地食材搭配低碳飲食，以善化胡麻油和玉井杏鮑菇製成鹹香下飯的三杯總匯；新市毛豆搭配護眼好夥伴玉米及海味蝦仁，繽紛的色彩增添食欲；蔬菜選用高鈣的油菜、湯品的小白菜和豆腐也是高鈣食材，簡單加上蛋花就很美味，期望讓學童吃得健康均衡，並實踐「吃當季、食在地」理念。

麻豆國中營養師劉憓慈說，這次以西拉雅族「夜祭」發想午餐菜色，例如改良西拉雅傳統食物米買（mai）以白米取代糯米，減少脹氣不適；正統「山河肉」為田鼠肉，考量飲食安全，改選用豬肉，並搭配佳里牛蒡製成雞湯，這套創意料理在校內掀起熱烈討論，不僅獲得師生喜愛，也成功降低廚餘量。

市長黃偉哲表示，台南市學校午餐自辦率高達9成，居六都之首。透過教育局與各校營養師、校廚的攜手努力，市府積極推動中央廚房政策，並爭取有機及友善食材、偏鄉央廚等補助，以及高頻率招標食材供應商，確保每日午餐衛生、安全、美味。

教育局長鄭新輝指出，市府推動學校午餐廚藝競賽6年，並建置「台南市學校午餐教育資訊網」，收錄超過千道菜色，主題涵蓋護目、高纖、高鈣、異國、在地料理等16類，成為各校設計菜單的靈感寶庫。台南牛蒡、胡麻、毛豆、柚子等在地食材早已是校園午餐的日常，也為此次獲獎菜單增添特色，樹立全市典範。 台南市蓮潭國中小獲「午星獎」永續飲食獎。（圖／南市教育局提供）

