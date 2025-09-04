快訊

好讀周報／白菜娘娘搭機有特權！首次出國升等商務艙 4位「隨扈」護送

聯合報／ 好讀周報
國民國寶《翠玉白菜》出國，故宮請出白菜家族兩姐妹《翠玉小白菜》（見圖）、《翠玉白菜花插》接力代班。（圖／故宮提供）
文／記者陳宛茜

翠玉白菜》是故宮的鎮宮之寶、人氣明星，被粉絲暱稱為「白菜娘娘」。2014年翠玉白菜首次出國赴日展出，當時故宮是讓「白菜娘娘」獨自坐在華航商務艙第一排，還有4位「隨扈」陪伴，享盡娘娘尊榮。不過，此次飛捷克，白菜娘娘並未享有「商務艙」待遇，而是跟其他文物「平起平坐」。

故宮表示，為確保文物安全並分散風險，參展捷克「故宮文物百選及其故事」的131件文物，已於上月中下旬陸續啟程，分批搭乘不同班機運送至布拉格。為了安全，故宮將文物何時搭機列為最高機密，據了解，翠玉白菜已經抵達布拉格。

針對翠玉白菜的安全問題，故宮表示，文物全程依循國際文物運輸規格辦理。工作人員先安置翠玉白菜於專屬錦盒，再固定於填充妥善的木箱內，以確保運輸過程之安全穩定。自故宮出發至桃園國際機場，均有數名故宮專責押運人員陪同，運送行程由警力全程護送，包含市區警察、國道警察及航空警察接力戒護，直至文物安全裝載上機。從台灣飛往布拉格期間，亦有押運人員隨機照管，展現最高規格的維安與保護措施。

故宮表示，翠玉白菜與故宮其他文物抵達布拉格後，將由當地特勤警力全程持槍戒護，直送捷克國家博物館庫房，展現最高規格維安。文物入庫後，不論是書畫或器物，都將靜置48小時，再行開箱檢視。期間庫房內設有保全監控，庫房外亦有專人24小時駐守，安全維護盡力做到滴水不漏。

國民國寶《翠玉白菜》出國，故宮請出白菜家族兩姐妹《翠玉小白菜》、《翠玉白菜花插》（見圖）接力代班。（圖／故宮提供）
文物 故宮 翠玉白菜 好讀周報

好讀周報

追蹤

