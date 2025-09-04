好讀周報／故宮國寶出差到捷克！萌憨墨玉貓扮演接地氣角色
文／記者陳宛茜
故宮人氣國寶《翠玉白菜》，即將於9月11日於捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」特展展出。這是翠玉白菜第二次出國展覽、第一次赴歐，也是故宮第五次大規模選提文物赴歐展覽。跟過去4次赴倫敦、莫斯科、巴黎與柏林的故宮文物相較，此次故宮在捷克展出的131件文物，除了《清院本清明上河圖》、《翠玉白菜》等經典，也有不少符合捷克民情的「接地氣」展品，如捷克人鍾愛的貓文物，令人眼睛一亮。
故宮文物首次赴歐展出，是1935年精選735件文物赴倫敦參加「中國藝術國際展覽會」，這也是故宮文物首次「放洋」。該批文物由故宮前副院長莊嚴負責押送，返國後典藏於南京分院，戰火中整批文物輾轉送至台灣。當時送往倫敦展覽者皆為萬中選一的故宮文物，奠定台北故宮典藏的精緻與豐富。1940年故宮也曾精選百件文物赴莫斯科展出。
故宮來台後，第一次大規模赴歐展出是1998年赴巴黎展出「帝國的記憶」，接著是2003年赴柏林展出「天子之寶」。比較這三次赴歐展出的文物，赴捷克展出的「故宮文物百選及其故事」不只展出經典，更精選貼近捷克民情風俗的展品，不少展品甚至不曾在台灣展出。
貓在捷克的文化、歷史與日常生活中扮演重要角色，捷克作家卡夫卡便曾在作品中探討貓。此次故宮捷克展的十大單元便有「宮廷藝術中的貓」，還精選兩隻用玉雕琢的「玉貓」，跟翠玉白菜比「接地氣」。其中一隻「墨玉貓」小到單手可握，貓咪睜目揚耳的萌憨表情可愛度破表，有機會揚威海外，成為下一個故宮人氣國寶。
烤鯉魚是捷克人平安夜必吃的食物，寓意平安幸福，此次故宮也挑了一件「鯉魚躍龍門」為隱喻的《玉鰲魚花插》赴捷克。傳說越過黃河龍門峽谷湍流的鯉魚，就會幻變成龍；鰲魚則是神話中跳過「龍門」、但尚未完全化龍的鯉魚。鯉魚在亞洲或歐洲，同樣被賦予了吉祥喜慶等多元文化意涵。
故宮捷克展展出時正逢鬼月，故宮也推出「東方的神鬼傳奇」單元應景，展出跟捷克歷史上吸血鬼同期出現的蒲松齡《聊齋誌異》相關文物。展中一款《清 霏雪地套紅玻璃鍾馗鼻煙壺》，雙面雕刻東方鬼王鍾馗形象，向歐洲的吸血鬼獵人凡赫辛致意。
▪逢甲大學宿舍爆紅！網驚根本高級青旅價格曝 最便宜月租不到4千
▪國教院調查：九年級學生近七成使用過生成式AI 過半學校開始教AI
▪與學生並肩作戰！北一女校長開學宣布參加學測：勿自我設限
▪開學日展奇招！建中校長「硬幣穿紙」魔術秀 盼學生心想事成
▪女大生生活費比姊姊多3千…爸媽要求列預算 網見清單：太克難
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言