好讀周報／故宮國寶出差到捷克！萌憨墨玉貓扮演接地氣角色

故宮人氣國寶《翠玉白菜》，即將於9月11日於捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」特展展出。這是翠玉白菜第二次出國展覽、第一次赴歐，也是故宮第五次大規模選提文物赴歐展覽。跟過去4次赴倫敦、莫斯科、巴黎與柏林的故宮文物相較，此次故宮在捷克展出的131件文物，除了《清院本清明上河圖》、《翠玉白菜》等經典，也有不少符合捷克民情的「接地氣」展品，如捷克人鍾愛的貓文物，令人眼睛一亮。

故宮文物首次赴歐展出，是1935年精選735件文物赴倫敦參加「中國藝術國際展覽會」，這也是故宮文物首次「放洋」。該批文物由故宮前副院長莊嚴負責押送，返國後典藏於南京分院，戰火中整批文物輾轉送至台灣。當時送往倫敦展覽者皆為萬中選一的故宮文物，奠定台北故宮典藏的精緻與豐富。1940年故宮也曾精選百件文物赴莫斯科展出。

故宮來台後，第一次大規模赴歐展出是1998年赴巴黎展出「帝國的記憶」，接著是2003年赴柏林展出「天子之寶」。比較這三次赴歐展出的文物，赴捷克展出的「故宮文物百選及其故事」不只展出經典，更精選貼近捷克民情風俗的展品，不少展品甚至不曾在台灣展出。

貓在捷克的文化、歷史與日常生活中扮演重要角色，捷克作家卡夫卡便曾在作品中探討貓。此次故宮捷克展的十大單元便有「宮廷藝術中的貓」，還精選兩隻用玉雕琢的「玉貓」，跟翠玉白菜比「接地氣」。其中一隻「墨玉貓」小到單手可握，貓咪睜目揚耳的萌憨表情可愛度破表，有機會揚威海外，成為下一個故宮人氣國寶。

圖中的「墨玉貓」，年代推估介於宋代至明代之間，表情憨萌生動。（圖／故宮提供）

烤鯉魚是捷克人平安夜必吃的食物，寓意平安幸福，此次故宮也挑了一件「鯉魚躍龍門」為隱喻的《玉鰲魚花插》赴捷克。傳說越過黃河龍門峽谷湍流的鯉魚，就會幻變成龍；鰲魚則是神話中跳過「龍門」、但尚未完全化龍的鯉魚。鯉魚在亞洲或歐洲，同樣被賦予了吉祥喜慶等多元文化意涵。

故宮捷克展展出時正逢鬼月，故宮也推出「東方的神鬼傳奇」單元應景，展出跟捷克歷史上吸血鬼同期出現的蒲松齡《聊齋誌異》相關文物。展中一款《清 霏雪地套紅玻璃鍾馗鼻煙壺》，雙面雕刻東方鬼王鍾馗形象，向歐洲的吸血鬼獵人凡赫辛致意。

《清院本清明上河圖》圖中可見西洋式樣樓房，在歐洲展出更令觀眾「有感」。（圖／故宮提供）

《清 霏雪地套紅玻璃鍾馗鼻煙壺》雙面雕刻鍾馗形象，動靜對比鮮明。（圖／故宮提供）

