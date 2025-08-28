新聞中的公民與社會／非英語系所整併或停招 外語教育生態將面臨何種未來？

一、時事掃描

德語孤島／德語系停招被指升學制度崩壞 雙語政策是禍首？ 大學德語系連年退場，牽動的不只是招生，而是德語教育在企業需求與台灣雙語政策等因素被邊緣化的現實。當英語獨尊成為國家語言戰略主軸，其他語系的發展被壓縮，語言人才培養斷鏈。這不只是學科退潮，更是體制設計失衡的徵兆，誰在掏空外語教育？【2025/8/10聯合報】

二、命題趨勢

少子化、升學制度調整、企業對英語人才偏好，以及「2030雙語政策」導向，共同推動非英語語系（德語、法語、西語、俄語）系所陸續停招或整併，外語教育生態正面臨結構性變化。此趨勢引發語言多樣性流失、專業人才斷層、國際交流能力下降等疑慮。學者提醒，若政策設計與資源分配不當，可能擴大城鄉與校際間的教育資源落差，形成水平不平等，衝擊教育公平與多元文化發展。此新聞命題關鍵字：少子化、升學制度、非英語語系退場、2030雙語政策、語言多樣性、教育公平、水平不平等、國際競爭力、外語人才培育、多元文化。

三、牛刀小試

北部某大學自114學年度起，將外國語文學院之西班牙語文系、法國語文系、德國語文系、俄國語文系合併為歐洲語文學系，並分設西、法、德、俄4組。課程除歐洲語言、文化與文學外，還融入AI口筆譯、文化創意、國際經貿、新聞媒體、外交與科技等跨領域內容，並與多所歐洲名校建立交換生計畫。校方表示，此舉旨在整合資源、加強跨域學習、回應全球化與國際化趨勢。然而，若大學資源過度集中於英語（配合行政院2030雙語政策），外語教育生態可能出現下列哪些現象？(多選)

(A)英語課程全面取代其他語言，促進語言多樣性與文化平權的落實

(B)學生跨文化交流機會下降，影響多語溝通與多元國際合作能力之有效培養

(C)國際合作主要依英語進行，與其他語言國家的交流深度與效果亦將受到影響

(D)非英語語種進階課程減少，可能造成外交與國際事務領域專業人才的長期斷層

(E)其他語言發展空間受限，違背《國家語言發展法》保障國內語言平等與多元文化精神

答案：BCD

解析：(A)英語取代其他語言不會促進語言多樣性與文化平權，反而會使語言生態單一化，與多元文化發展目標背道而馳。(B)語種多樣性減少會降低學生參與多語文化交流的機會，進而削弱跨文化溝通能力與多元國際合作的有效性，影響國際互動的深度與廣度。(C)過度依賴英語作為唯一交流語言，將限制與非英語國家的互動深度與合作成效，尤其在文化、外交與專業領域的交流中更為明顯。(D)高階課程被削減，將導致非英語語種專業人才培育中斷，對外交、國際組織、跨國企業等需要專業語言能力的領域造成長期人才斷層。(E)《國家語言發展法》保障台灣的國家語言（閩南語、客語、原住民族語及臺灣手語），不包括外國語言，此情境不適用該法。

四、歷屆試題

我國「紀念日及節日實施辦法」規定，臺灣原住民族各族的歲時祭儀日期，依原住民族委員會的公告，定為法定民俗節日，各該族原住民應予放假。從公民權利與社群資源分配的角度思考，該立法用意與下列何者最為相近？(113學測)

(A)民法規定父母應以書面約定子女要從父姓母姓

(B)國家語言發展法將臺灣手語納入國家語言的範圍

(C)國籍法解除限制新住民歸化未滿十年不得參選公職之規定

(D)廣播電視法規定無我國國籍者不得為股東或擔任董監事職務

答案：B