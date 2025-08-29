閱讀數學／伽利略的女兒（中）

上週我們介紹伽利略跟大女兒的書信往來，彷彿一般父女那樣的日常互動。但同時，伽利略又是科學歷史上的重要推手。他前半生意氣風發，站在科學界的頂端。他曾毫不留情地說過：「如果推理像拔河，那麼人數越多越好。可是推理像賽跑，一匹駿馬可以快過一百匹拉車的駑馬。」

他痛恨那些不承認科學發展的人，認為他們才是曲解了上帝的意思，還讓羅馬教會蒙羞，被新教認為沒有科學知識。但結果，他卻受到羅馬教會的打壓，逼他在最重視的宗教與科學之間選邊站。他抑鬱寡歡，或許也只有在偶爾收到女兒的信時，幫她修理東西時，能稍微開心一點。女兒是他在面對宗教審判時重要的精神支柱。伽利略說女兒是「心思細膩、善良、對我最溫柔的女人。」

很可惜伽利略寫給女兒的信一封都沒留下來，猜測是被修道院銷毀了。不然，或許我們就能看到更多女兒傻瓜的發言。

▍ 不讓爸爸操心的女兒

最印象深刻的，是瑪麗亞修女寫信跟爸爸借錢的一段故事。原來，修道院裡有少數私人房間，是允許修女們之間彼此交易的。當時，瑪麗亞修女的妹妹（還記得嗎，她也一起住在修道院）室友精神狀況不穩定，她為了照顧妹妹，自己換過去和室友住：「藉著上主的幫忙，女兒還是輕易的度過每個夜晚。只是白天的時候⋯⋯」。

瑪麗亞修女輕描淡寫帶過，信末提及最近有人要賣房間，她想和爸爸借錢買。

什麼借，當然給啊，女兒要的怎麼可以不給！

伽利略立刻匯款過去。又過了一陣子，瑪麗亞修女才好好地把整件事情原委告訴老爸。那位室友「第一次以頭臉猛撞地面，結果頭臉都嚴重變形；第二次以刀自刺13刀⋯⋯她雖然身受重傷，卻還發出尖叫引我們到她的房間。」

嚇死人！本以為只是精神狀況不穩定，這也太嚴重了吧！

