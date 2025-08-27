圖表看時事／美商長點名台積電股權換補助！晶片法誰受益最大？

快訊

聯合新聞網／ 記者陳熙文簡永祥、編譯劉忠勇／綜合報導
台積董事長魏哲家（右）三月三日赴白宮與美國總統川普（左）宣布在美投資，美國商務部長盧特尼克（中）在場發言。路透
美國商務部長盧特尼克十九日表示，為了國家安全必須在美國本土生產晶片，而不是依靠九千五百英里外的台灣，讓百分之九十九高階晶片在台灣製造。他說，拜登政府的「晶片法」免費送錢給英特爾、台積電等公司，美國總統川普希望把補助轉換成股權。

針對相關報導，台積電表示，不回答假設性議題。

盧特尼克對CNBC說，「拜登政府實際上是免費給英特爾，免費給台積電錢，這些公司都免費給他們錢，川普把這變成，『嘿，我們想要用錢換取股權。如果我們要給你們錢，我們也想分一杯羹』」。

晶片法補貼英特爾達109億美元

拜登政府於二○二二年通過「晶片法」，撥款補助晶片業，盧特尼克說，川普政府希望用「晶片法」補助交換企業股權，讓美國納稅人也能受惠，而不是無償贈與這些補助。

晶片法補貼英特爾總額達一○九億美元，相當於該公司約百分之十股權，盧特尼克因此提出補貼換取股權構想。雖然英特爾生產的AI晶片不如輝達與超微先進，但英特爾優勢在於同時具備晶片設計和製造能力，川普希望藉由國有化確保美國本土晶片生產，喻之為「國家生存戰略」。

盧特尼克點名「為何送錢台積」

盧特尼克說，這樣的想法是建立在國家安全上，美國必須在本土生產製造晶片，而不是仰賴九千五百英里外的台灣，尤其台灣只距離中國八十英里。

盧特尼克說，美國不能讓百分之九十九先進晶片都在台灣製造，希望在美國生產製造；美國因此與日本、南韓達成協議，讓他們把基礎建設和經濟產能移動到美國生產晶片，而美國當然希望英特爾有能力來製造晶片，維持美國參與半導體產業。

盧特尼克點名台積電，質疑美國為何要送錢給一家價值上兆美元的企業，為何美國要補助這些企業，讓他們來美國生產製造？

白宮官員對路透說，盧特尼克在英特爾以補助換取政府入股的計畫基礎上，正研議美方是否也能入股其他受惠於晶片法的廠商，包括美光、台積電和三星。大部分的補助資金目前尚未發放。

美國商務部去年底拍板，預計補助三星四十七點五億美元、美光六十二億美元、台積電六十六億美元，用於在美國生產半導體。

盧特尼克說，美國希望英特爾能夠成功，在美國生產晶片，但否認川普政府希望取得公司控制權，稱政府不會干涉英特爾營運。

貝森特：特定產業要回美生產

美國財政部長貝森特則說，特定產業必須回到美國生產，並認為世界經濟失敗的一點就是讓百分之九十九的先進晶片在台灣生產製造，為了國家安全應該阻止這個失敗。

此外，輝達和超微同意繳交晶片在中國大陸百分之十五營收給美國政府，換取美國出口許可，貝森特十九日受訪時表示，輝達Ｈ20晶片是比較落後的晶片，不會造成國家安全風險。

貝森特說，美國和美國產業希望包括中國和「全球南方」在內，全世界都能以美國標準作為標準；美國最不希望看到華為版一帶一路，把中國晶片銷售到全世界，把美國科技排除在外。

晶片法補助 英特爾最多 製表／國際中心、財經中心
