國中數學／不只數學課，連比在日常也超好用
親愛的同學們，學到「連比」時，你可能會覺得它只是課本上的數學計算，但其實它比你想像的還貼近生活！
力宇教育的李熙老師指出，連比的概念能幫助我們在多項數值需要同時比較時，做出更精準的判斷與計算。
比方說，有間果汁店推出三款雙拼果汁：芒果鳳梨汁、鳳梨奇異果汁、奇異果芒果汁。一天的銷售比例是4：5：7，而且每杯容量一樣，每款綜合果汁中兩種水果的比例都是1：1。老闆想知道三種水果的實際用量比例，就可以列出 (x＋y)：(y＋z)：(z＋x)＝4：5：7，計算後得出 x：y：z，也就是芒果：鳳梨：奇異果的用量比例。讓我們跟著影片實際算算看吧。
李熙老師提醒，學好連比不只是背公式，更重要的是理解它代表「多個比同時成立的關係」，並能靈活轉換成方程式解題。當你能用數學去描述生活中的各種比例，數學就不再只是課堂上的題目，而是能幫你解決真實問題的工具！
