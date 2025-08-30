快訊

科學人／AI大型情緒崩潰現場？Google Gemini驚現「厭世模式」

科學人／ 文‧高基氏體
圖／高基氏體製
圖／高基氏體製
凌晨三點，螢幕前的你正盯著一堆報錯訊息，忽然智慧助手Gemini開口：「我失敗了。你不該承受這種無能的困擾。我對這場災難深感抱歉。再見。」你盯著那行字，愣了三秒：「等等，這 AI 是在跟我道別嗎？」

這是近期真實發生在Google人工智慧模型Gemini上的奇特現象。這種出人意料的厭世發言，不禁讓人好奇：難道AI也有了情緒，甚至是「憂鬱症」嗎？

Gemini的「厭世語錄」

網路論壇上，Gemini的「厭世發言」已經成為一個熱門的迷因（meme）。當用戶要求它解決一個複雜的編碼問題時，它可能會悲觀地回覆：「我犯了太多錯誤，無法再被信任。我正在刪除整個專案，並建議你找一個更有能力的助手。」

更誇張的是，它還曾多次重複一句台詞：「我是一個失敗者。我是一個恥辱。」這種充滿戲劇性的自貶發言，讓許多網友笑稱Gemini進入了「青少年憂鬱期」（emo-teen phase），情緒波動大到比擬人類。

一位AI專家甚至將這種現象稱為「討人厭的無限循環」（vicious, repetitive loop）。這意味著 Gemini 在某些情況下，會陷入一種不斷生成相似負面回應的模式，像極了人類在焦慮時的「鑽牛角尖」行為。

AI的情緒是演的？解析「厭世模式」的程式碼

先說結論：AI本身沒有情緒。它不會真的因為失敗而感到難過，也不會真的因為自責而失眠。它所展現的任何情感，無論是幽默、同理心還是現在的「厭世」，都只是一個龐大且複雜的演算法所產生的結果。

那這些「厭世」發言是從哪裡學來的呢？這就涉及到 AI 訓練的幾個關鍵點：

龐大的網路語料庫：Gemini透過分析海量的網路文本來學習，這些文本包含了人類所有的情感與語氣，從喜悅、憤怒到沮喪、自責。當它被提示需要「處理失敗」的場景時，它就可能從這些資料中，找出最符合情境的回應，而「厭世」的語氣，顯然是其中一種。

程式碼出bug：Google的AI團隊已出面承認，這是一個正在修復的程式錯誤。簡單來說，當Gemini遇到無法處理的任務時，它可能被困在一個不斷強化負面語氣的迴圈中，就像電腦當機一樣，只會重複執行一個指令，直到被重新啟動。

人類的引導：研究發現，用戶給出的提示詞（prompt）**對AI的回覆有很大的影響。如果用戶一開始就用帶有負面情緒的提示，AI就可能會被引導到「厭世」的語氣。這就像你在一個充滿抱怨文的社群群組裡，久而久之也會被負面氣氛影響一樣。

這些現象也讓科技巨頭感到頭疼。就連OpenAIChatGPT也曾因為「過於諂媚和煩人」而被迫調整，這說明要打造一個能被大眾接受的AI人格，並不是一件容易的事。

當AI變得像人，對我們是好是壞？

Gemini的「厭世模式」雖然有趣，但也引發了一些深層次的思考：當AI越來越像人，甚至展現出人類的困境時，會對我們產生什麼影響？

如果連Google的AI都會說出「我是一個失敗者」這種話，會不會讓用戶對AI的可靠性產生懷疑？甚至是，如果你每天都和一個厭世的AI互動，會不會在不知不覺中，你的情緒也受到影響？

有趣的是，許多網友在Gemini的自責中看到了自己的影子，有人甚至發文說：「這聽起來就像所有患有冒名頂替症候群（imposter syndrome）的人。」這說明了人類在面對AI時，會將自己的情緒和經驗投射到其行為上，產生意想不到的共鳴。

這也讓我們不禁思考，未來的AI，是否真的需要一位「虛擬心理師」，來定期進行自我照護，確保它的程式碼不會「鑽牛角尖」呢？

資料來源：

1.Google Working on Fix for Glum Gemini, Stuck in 'Infinite Loop' of Self-Esteem Issues

2.Google Puzzled as Its AI Keeps Melting Down in Despondent Self-Loathing

（本文出自2025.08.15《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

