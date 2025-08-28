科學人／有鬼臉盯著你？可能只是大腦在惡作劇

農曆七月，社群上總會開始流傳一些恐怖照片。有人拍到公寓窗戶後方浮現一張蒼白的臉，有人半夜經過路邊廢棄民宅時，隔著玻璃看到有人在裡面盯著自己。每當出現這類圖像，留言區就是開始討論照片裡到底有幾張臉。而如果你把這些照片丟進光影分析工具，很多時候臉就不見了。

大腦天生就愛亂認臉

我們的大腦天生有個「愛亂認臉」的習慣。心理學家稱它為臉孔幻視（face pareidolia），指的是從毫無意義或模糊的物體中，看見不存在的臉孔。最近，一項發表於 《自我感知》（i-Perception）的研究，就精準地把這個現象放上實驗台，檢查大腦究竟是怎麼被騙的。

研究團隊由中國科學院與英國薩里大學組成，他們找來超過兩百位亞洲裔大學生，讓他們參加一種叫做「凝視線索任務」的心理實驗。受試者會先看到一張移開視線的真臉，或是一個「看起來有臉」的物體（像是插座、車子），然後螢幕左右其中一邊會閃出目標符號，受試者必須迅速指出在哪邊。

「臉」底怎麼偷走你的注意力？

實驗共設計了四種不同的呈現條件：

正常臉孔與幻視臉孔：完整五官、可看出凝視方向； 只有眼睛或類眼睛部分：移除其他臉部特徵，看單一特徵影響； 倒過來的臉：干擾大腦辨識臉部結構的能力； 混合測試：在同一批人身上交錯呈現前面三種刺激。

這些條件設計的巧思在於，它們能幫助研究者釐清：到底是「眼睛」這個區域本身引導了注意力，還是整張臉的整體結構才是關鍵。

真臉 vs 幻視臉：兩條不同的路

研究發現，對於真實的臉，我們的大腦主要依賴「眼睛」的局部特徵來判斷凝視方向，進而引導注意力。即使移除了臉的整體配置、只留下眼睛部分，真實臉孔的凝視仍能持續產生線索效應。

但遇到臉孔幻視物體時，大腦更依賴整體配置，也就是五官的相對位置、類眼睛特徵的形狀與位置，來強化注意力轉移。當物體的視覺訊號模糊不完整時，大腦會自動用過去的經驗來填補缺口，把它拼湊成一張臉，並推斷出凝視方向。

東方人更容易看到鬼臉

文化差異也會影響這種現象。例如過去曾有研究發現，東方人在辨識臉孔時，往往會同時關注五官之間的相對位置與整體輪廓，不是只看單一特徵，而是把臉當成一個完整的結構來判斷。因此在低光或模糊的情境下，東方人可能更容易把零散的形狀拼湊成完整的臉。至於那些讓人雞皮疙瘩的靈異照，多半就是這種認知傾向與光影條件完美配合的產物。

下次如果你又看到靈異照片裡出現一張「詭異微笑」的人臉，先別急著貼上「有鬼」的標籤。你的大腦只是做了它一向很擅長的事：在模糊不清的世界裡，硬是拼湊出一點人味。畢竟比起一片混沌，看到一張臉，反而讓人安心⋯⋯嗎？

