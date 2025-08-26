聽新聞
國際小學堂／日探測船「隼鳥二號」 預計6年後登暗彗星採樣

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的探測機「隼鳥二號」，正抵達小行星「龍宮」；圖為示意圖。路透
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的探測機「隼鳥二號」，正抵達小行星「龍宮」；圖為示意圖。路透

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的探測機「隼鳥二號」二○一九年在小行星「龍宮」採集砂石樣本後，二○二○年十二月飛過地球，送交裝有樣本的密封艙。由於主太空船燃料有剩，JAXA決定讓隼鳥二號續探索下一個小行星「1998 KY26」。

「1998 KY26」正是密西根州立大學天文學家塞里格曼和其同事後來發現的六個暗彗星之一，隼鳥二號預定二○三一年到達該天體。英國廣播公司（BBC）八月報導，JAXA的隼鳥二號專案經理津田雄一說，當初在計畫擴展隼鳥二號的任務時，還不知道暗彗星相關情事，「這著實令人興奮」。

拍攝影像 分析內部構造

1998 KY26當時被JAXA選中，就是因為具備獨特特性，即約每十秒一次的高速自轉，以及其平均直徑只有約卅公尺。若隼鳥二號順利到達1998 KY26，它將成為太空船曾造訪的最小天體。

津田說，隼鳥二號一開始會先待在1998 KY26上方數公里處，拍攝該天體的影像；屆時若有任何冰融化的現象，讓該天體發生暗彗星會出現的加速情形，可望觀測得到。塞里格曼說，若這種加速是因為類似彗星的釋氣現象導致，「隼鳥二號絕對將偵測到」。

在任務的後續階段，隼鳥二號可能朝該天體下降，甚至在該天體著陸。隼鳥二號上仍有其用來在「龍宮」收集樣本的部分裝備，包括可發射一種子彈大小拋射物的機制，可穿破1998 KY26的表面，產生一個小型撞擊坑，揭露其表面下方的組成。津田說，透過追蹤因撞擊而釋出的粒子，「我們可能可推測該小行星的內部結構」。

挑戰解謎 探非重力加速

近期，天文學家則希望韋伯太空望遠鏡（JWST）等高效能望遠鏡能透露更多暗彗星的相關資訊。塞里格曼說，他先前已提交提案，盼使用該望遠鏡從事暗彗星研究，但未能成功。

亞利桑那州羅威爾天文台的天文學家卡雷塔，在未來三年能使用羅威爾發現望遠鏡（LDT），讓他能研究已知的暗彗星，「我們將繼續追蹤，了解其非重力加速的強度」。

同時，圍繞暗彗星的謎團仍繼續。去年七月，與塞里格曼的團隊合作的密西根州立大學天文物理學家泰勒，領導研究人員發表一項研究，提出暗彗星的起源可能是小行星帶的小行星，其表面下方包覆有冰，後來可能受到木星引力牽引而往太陽移動。

彗星 日本 宇宙 韋伯太空望遠鏡

國際小學堂／暗彗星接連到訪太陽系 地球水之謎有解？

自二○一六年起，天文學家開始在太陽系發現一種不完全是小行星，也不全然是彗星的奇特天體，其後方看不到像彗星一樣、由塵埃和冰...

