寫作教室／不只是把自己的故事寫出來！透過「兩句式」寫下感受的那一刻

在寫作時，有些人以為只要把自己的故事寫出來就足夠了，但事實上，這樣的文字往往缺乏深入的感受與情緒連結，讓故事顯得平淡無奇，難以打動人心。寫作不只是事件的記錄，更是透過事件呈現對人生、關係與價值的理解。若缺乏這層思考，文章便容易流於流水帳，失去了深度與共鳴。那麼，我們該如何寫下這些「感受」呢？或許我們可藉由「這讓我想到……」、「我相信……」等句式，用文字將自己的感受留下印記。當你開始誠實地書寫這些感受時，你就不再只是閱讀者，而是一位創作者了！

首先，「這讓我想起……」的句式能幫助我們從故事中的情境延伸至自身經驗，建立閱讀與生活的連結。這不僅讓寫作內容更具真實感，也培養了觀察與敘述的能力。例如，閱讀完朱自清〈背影〉後，有人寫下：「這讓我想起畢業典禮結束的那一刻，喧鬧漸漸沉靜，背影一個個遠去，有的揮手告別、有的默默走開。那一刻，我忽然明白，有些人不會再見，卻會永遠記得。」這段話並不華麗，卻格外動人。因為它來自真實的感受。

其次，「我相信……」的句型，則引導我們對某種行為、情境或觀點進行價值判斷，展現個人的立場與思考脈絡。例如，張西在〈聖誕老人的後裔〉中記錄與一位軍人的對話，並進一步寫下：「一生的輾轉裡，有些人的出現是為了調整你，不是留下你。」這不僅是敘事，更是他對相遇所產生的情感回應與價值反思。讀到這裡，也許我們可以接續回應：「我相信，有些人離開，是為了讓我們變成更好的人。」而這就是屬於我們自己的理解，自己的創作。

透過這兩類句式，讓我們得以從故事出發，走向自身的記憶、經驗與價值觀──這正是寫作的關鍵本質：不只是告訴讀者發生了什麼故事，也是說出對我而言，這個故事代表什麼意義。當我們開始書寫這些感受，我們就在創作了。這不是為了作業交差、不是為了考試成績，而是因為你願意，對這個世界發出自己的聲音。

