好讀周報／社群重塑英語！大量網路流行語 寫進劍橋線上辭典

文／陳韻涵

新聞故事：英國劍橋大學出版社18日宣布，過去一年劍橋線上辭典新增逾6千個詞彙，其中包括skibidi、tradwife和delulu等在社群媒體走紅的新興流行語，突顯Z世代與α世代網路文化對英語發展的深遠影響。

Skibidi源自YouTube爆紅的「馬桶人」（Skibidi Toilet）動畫，後來在短影音平台廣泛流行。劍橋辭典將其定義為可表示「很酷」或「很糟」，甚至用做開玩笑，但沒有實際意義的用語，例如「你到底在幹嘛？」（What the skibidi are you doing？）

Skibidi與「腦腐」（brain rot）迷因相關，反映高度數位化環境下的年輕人用語習性。英國「衛報」專欄作家艾斯科貝多（Lee Escobedo）認為，這種腦腐式的網路內容成為α世代的文化符號，年輕世代善於諷刺，刷存在感，並把惡作劇當成一種表達方式。α世代是指2013年至2025年間出生的人，而Z世代則是1997年到2012年出生者。

相較之下，由「傳統妻子」（traditional wife）組合而成的「tradwife」新詞引發更多爭議，這個字用來推崇傳統性別角色的女性，專注照顧家庭與家務，並透過社群平台分享生活。Tradwife源自2020年日益增長但備受爭議的社群媒體潮流，劍橋辭典將其定義為「在社群媒體上特別積極發文的傳統妻子」。

Delulu則是「妄想」（delusional）的縮寫，最早用於嘲諷南韓流行音樂粉絲對偶像的狂熱幻想；如今，delulu已轉化為網路文化中常見的調侃詞，泛指不切實際的信念或過度樂觀的心態，並衍生出「想像力就是解方」（delulu is the solulu）的說法。今年3月，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在國會演說中以「妄想，沒有解答」（delulu with no solulu）諷刺反對派，引發話題。

其他新詞包括由「兄弟」（bro）與「寡頭政治」（oligarchy）組合而成的「broligarchy」，用以形容科技業內少數具政治影響力的富裕男性精英。Mouse jiggler則是遠距辦公時為維持「在線上的狀態」而出現的小工具或軟體，象徵新冠疫情後職場文化改變的縮影，而work spouse描述職場中彼此信任、相互支持的工作夥伴關係。

隨著環境議題逐漸受到關注，劍橋辭典也新增「永久性化學物質」（forever chemical），指能長期存在於自然界、對人類健康與生態造成持續影響的人造物質，呼應人們對氣候暖化與環境變遷的憂慮。

劍橋辭典「詞彙學習計畫」經理麥金塔許（Colin McIntosh）表示，語言正在快速演變，尤其網路文化正以空前速度改變英語。他說：「不是每天都會看到像skibidi或delulu這類詞彙被收錄進辭典，我們相信它們是能夠長久存在的詞語，新詞也反映了年輕世代如何透過社群媒體重塑語言。」

