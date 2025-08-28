好讀周報／以後捕不到大鱈魚？為求「生存優勢」魚群基因轉向較小體型

文／編譯羅方妤

30年前，於波羅的海優游的鱈魚體型值得向世人誇耀，漁船捕撈的鱈魚大小堪比人類幼童。如今，一條一般的東波羅的海鱈魚體型大幅縮水，變得雙手併攏就能握住。體型堪比人類幼童的龐然大物已經極其罕見。紐約時報報導，專家懷疑商業捕撈可能是罪魁禍首。人們多年來透過巨大的拖網大量捕撈鱈魚，體型最小的鱈魚尚有可能掙脫危險，但最大、最重的鱈魚不斷從海裡被撈走。

一項新研究顯示，密集捕撈活動推動魚類演化。體型小、成長緩慢獲得明顯生存優勢，將魚群推向在基因上保持較小體型。如今的鱈魚體型比較小，不是因為巨大的鱈魚被捕撈殆盡，而是魚類不再長這麼大。這些數據6月25日發布在《科學前緣》期刊（Science Advances），進一步證明狩獵和捕魚等人類活動正推動野生動物演化，有時甚至是以極快的速度推動。

德國北部基爾（Kiel）的基爾亥姆霍茲海洋研究中心（GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research）海洋生態學家羅伊施（Thorsten Reusch）是新研究作者之一。他說：「人類捕撈活動引出自然界最強大的選擇壓力。這樣的演化變化可以發生非常快。」

人類在其他物種留下的印記並非總是那麼明顯。6月最後一周發布的研究顯示，美國芝加哥田野自然歷史博物館（Field Museum of Natural History）研究員報告稱，在過去一世紀，人類日益發展可能導致當地囓齒動物頭骨變化。但有些這類改變不明顯，而且在不同物種間改變也不同。該博物館哺乳動物助理館長費喬（Anderson Feijó）表示：「我們正在比較同地區，據稱受到相同壓力的兩個物種。但牠們應對壓力的方式完全不同，因為牠們的生物學特性也不同。」

在新的鱈魚研究中，研究員研究一組不尋常的生物標本：一組耳石，這是大多數魚類耳內的微小骨狀結構。耳石在魚類一生中會不斷成長，並向樹幹一樣不斷形成年輪。藉由研究這些年輪，科學家可以估計個體魚類的年齡和成長速度。

研究員使用新開發的化學科技，分析1996年至2019年間捕獲的東波羅的海鱈魚。由於2019年魚類數量銳減，促使漁業禁令實施。研究員發現，近年被捕獲的魚明顯比較小，成長速度也比較慢。自1996年至2019年，鱈魚的平均體長從40公分縮短至20公分。

研究員針對每條魚進行DNA測序和分析，最後研究團隊辨認出與生長速度相關的基因組區域與變異。一份統計分析顯示，這些變異以有相互關係、非隨機的方式改變，這表明有某種外部選擇性力量作用於基因組和族群。

基爾亥姆霍茲海洋研究中心博士後研究員、研究作者之一韓桂英（Han, Kwi Young，音譯）表示，這是一種「選擇信號」。

不過，研究結果無法證明是捕撈推動這種選擇。暖化的氣溫預計也會有利於體型較小的鱈魚。但科學家記錄的魚類體型變化，遠超過僅因氣溫所發生的預期變化範圍。