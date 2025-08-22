閱讀數學／伽利略的女兒（上）
我們常稱看到對女兒沒有招架之力的父親為「女兒傻瓜」。但這其實不是一個族群，而是所有爸爸都是，只有顯性與隱性，或是程度之分。不信嗎？今天我們來介紹另一位女兒傻瓜——伽利略。對，伽利略不僅是科學之父，也是2個女兒、1個兒子的老爸。
在他36歲時，伽利略與戀人生下了大女兒維吉尼亞・伽利略（Virginia Galilei）。由於他終身未婚，依循當時的社會方式，伽利略將兩位女兒送入修道院，長女成為了瑪麗亞修女。她善解人意，長年跟伽利略書信往返。現存有124封她寫給父親的信。有些是在修道院沒事，請爸爸寄文章給她看，也有請爸爸幫忙的生活瑣事，例如修窗框、或者是：「時鐘的報時越來越不準。我認為毛病出在鐘弦太老舊，但又無法修好⋯⋯務請儘速修復送來，否則這裡的修女恐怕不會放過女兒。」
這封信差不多是在，伽利略準備出版經典《對話》的時候。他同時照顧科學跟子女，一邊準備送手稿到梵蒂岡審查，一邊幫女兒修時鐘。好不容易修好後寄回去，女兒致謝時，又提醒粗心的老爸：「當初送過去請您修理，是裝在用毛巾蓋著的籃子，可是它們都沒送回。如果找到，請送還女兒。」
我可以想像伽利略爸爸收到這封信的時候，一定是用力拍自己的額頭，轉身去找籃子。
▍ 心思細膩、善良、對我最溫柔的女人
不過，請別誤會瑪麗亞修女是一位只會找爸爸幫忙的任性女兒。她非常體貼，平常女兒會替爸爸縫衣服，謄寫文件，瘟疫蔓延時，她還會替伽利略配藥：「女兒更切盼你會如同對女兒建議的一樣照顧自己，研究工作千萬不要過分費神，以致損壞你的健康。」
在她寫給爸爸的家書中，有二十幾次提到爸爸對她的「溺愛」。也曾經有一封信中提到，她某次一口氣收到來自伽利略的兩封信：「這激起女兒更大的歡樂漣漪。」
（未完待續）
