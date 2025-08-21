新聞中的公民與社會／觀光市場漸回溫…旅宿業仍缺工！分析台灣勞動市場
一、時事掃描
補助10億「解決旅宿缺工」成效不佳！網揭台灣觀光缺陷：薪水不漲補也沒用
交通部觀光署為解決旅宿業缺工問題，編列10億元補助業者增聘房務與清潔人員，原估可帶動逾1萬6000人就業，實際卻僅增加2,617人。審計部決算報告指出，補助期間觀光旅館與一般旅館客房部職工增幅均未達1成，顯示政策對改善缺工幫助有限。報告也引述統計數據，住宿及餐飲業離職主因以待遇不符期望佔比最高，凸顯薪資與求職者需求落差。觀光署回應將持續宣導提高薪資、營造友善職場，並推動科技輔助與彈性用工，以強化服務品質。【2025/8/12聯合新聞網】
二、命題趨勢
近年國內旅宿業長期面臨人力短缺，尤以房務與清潔等基層職缺最為嚴重。隨國內觀光市場逐步回溫，用工需求增加，但薪資待遇與工作強度不成比例，導致許多求職者望而卻步。政府雖祭出補助措施鼓勵業者增聘人力，仍未能有效提升勞動供給意願，缺工困境短期內難以根本解決。本新聞命題關鍵詞：勞工願售價格、均衡薪資、勞動供給意願、補助政策效果、待遇不符期望、薪資水準與生活成本。
三、牛刀小試
情境一：交通部觀光局為鼓勵業者改善勞動條件，推動旅宿業補助措施。凡旅宿業者新增聘僱房務及清潔服務人員者，可獲每人每月5,000元獎助金，最長12個月。觀光局投入10億元後，原估可增加1.6萬人就業，實際卻只新增2,617人。監察院審計部報告指出，住宿及餐飲業離職主因是待遇不符期望，顯示實際薪資與勞工預期薪資(願售價格)落差過大。
情境二：某科技製造業因國際訂單暴增，將起薪調升15%並增加員工福利，使實際薪資超過多數勞工預期薪資（願售價格），短時間內成功招募所需人力並降低離職率。
比較情境一、情境二，下列哪一項對臺灣勞動市場的分析，最能解釋旅宿業缺工持續、科技製造業迅速補足人力的原因？
(A)旅宿業薪資低於願售價格，科技製造業則高於最低水準
(B)兩產業薪資均達願售價格，但科技製造業需求量較穩定
(C)旅宿業薪資高於願售價格，但科技製造業吸引力仍較強
(D)兩產業薪資均低於願售價格，但科技製造業福利較優渥
答案：A
解析：願售價格是勞工願意且能夠提供勞動力之最低薪資。旅宿業實際薪資低於願售價格，即使有政府補助，勞動供給意願仍不足；科技製造業因實際薪資高於願售價格，吸引勞工投入，得以快速補足人力缺口。
四、歷屆試題
某國政府為避免米價過低影響農民生計與生產意願，規定米價每公斤不得低於50元。在其他情況不變下，請問有關此措施實施後對米市場影響的敘述，何者正確？(2017學測)
(A)當米的市價為每公斤60元時，此措施將不會影響農民的福利
(B)當米的市價低於每公斤50元時，市場將出現需求大於供給的現象
(C)此類價格上限的價格管制，將會降低消費者剩餘、提高生產者剩餘
(D)米的市價為每公斤40元時，農民將惜售並囤積米糧，使市場出現無謂損失
答案：A
