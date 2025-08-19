寫作教室／故事的細節，才是動人的關鍵
我們常聽人說：「這故事真感人！」但如果接著問：「哪裡感人？」有些人會回答是結局，有些人則會提到某個情節。然而，真正讓人難以忘懷的往往不是整體劇情或結果，而是故事裡那些細膩的細節：一個場景的氣氛、一段對話的弦外之音、一次情緒的轉折。這些細節，才是故事真正打動人心的關鍵。
場景：讓讀者「走進去」
比起單純交代場景，有畫面的描寫更能讓讀者彷彿置身其中。
A：她坐在房間裡，焦急地等著消息。
B：她坐在微微晃動的舊木椅上，手裡緊抓著那封已經皺巴巴的信。此時牆上的鐘滴答作響，就像心跳一樣急促。
哪一段話讓你更有感覺？生動的場景描述不只是說明角色「在哪裡」，而是可以讓讀者走進故事裡，感受椅子的晃動、信紙的質感、鐘聲的節奏，甚至空氣中的緊張與不安，體會角色所處的世界。
對話：聽見角色的「心」
對話，是角色情緒的出口，也是讀者情感的入口。好的對話不只是交換訊息，更是令讀者身臨其境，揭露角色內心。
媽媽指著我的鼻子說：「你這次考試居然只考第二名？」
我按下內心的酸澀，回道：「妳只在乎這個嗎？」
這段對話背後藏著的，是一種委屈、一種不被理解的心情。這樣的敘述比起「我覺得媽媽不懂我」的說明句，更具情感張力。
情緒轉折：讓故事「活起來」
情緒的變化，是角色最立體的時刻，也是最能強烈觸動讀者的敘述。
一開始他表現得無所謂，說著：「我習慣了。」但當他看到那張小時候的照片時，突然沉默。然後，眼眶紅了。眼淚像突如其來的雷陣雨，砸落在地，濺起一圈圈沉重的回音。
這些轉折讓角色不再是文字構成的人，而是能夠「活起來」。當讀者能感受到角色的情緒轉折，也就更能與之建立連結。
故事的結局，固然重要，但真正會讓人留下記憶的，往往是在閱讀過程中──我們曾經在某個場景中一起緊張過，在某段對話裡心酸過，在某次情緒轉折一起呼吸過。因此下次寫故事時，請先別急著告訴讀者「發生什麼事」，試著用這些細節開始敘述吧！
