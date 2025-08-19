快訊

川普保證不派美軍駐烏提供安全保障 重申烏克蘭不能入北約

聽新聞
0:00 / 0:00

寫作教室／故事的細節，才是動人的關鍵

聯合報／ 呂映靜／聯合報寫作教室講師

我們常聽人說：「這故事真感人！」但如果接著問：「哪裡感人？」有些人會回答是結局，有些人則會提到某個情節。然而，真正讓人難以忘懷的往往不是整體劇情或結果，而是故事裡那些細膩的細節：一個場景的氣氛、一段對話的弦外之音、一次情緒的轉折。這些細節，才是故事真正打動人心的關鍵。

場景：讓讀者「走進去」

比起單純交代場景，有畫面的描寫更能讓讀者彷彿置身其中。

A：她坐在房間裡，焦急地等著消息。

B：她坐在微微晃動的舊木椅上，手裡緊抓著那封已經皺巴巴的信。此時牆上的鐘滴答作響，就像心跳一樣急促。

哪一段話讓你更有感覺？生動的場景描述不只是說明角色「在哪裡」，而是可以讓讀者走進故事裡，感受椅子的晃動、信紙的質感、鐘聲的節奏，甚至空氣中的緊張與不安，體會角色所處的世界。

對話：聽見角色的「心」

對話，是角色情緒的出口，也是讀者情感的入口。好的對話不只是交換訊息，更是令讀者身臨其境，揭露角色內心。

媽媽指著我的鼻子說：「你這次考試居然只考第二名？」

我按下內心的酸澀，回道：「妳只在乎這個嗎？」

這段對話背後藏著的，是一種委屈、一種不被理解的心情。這樣的敘述比起「我覺得媽媽不懂我」的說明句，更具情感張力。

情緒轉折：讓故事「活起來」

情緒的變化，是角色最立體的時刻，也是最能強烈觸動讀者的敘述。

一開始他表現得無所謂，說著：「我習慣了。」但當他看到那張小時候的照片時，突然沉默。然後，眼眶紅了。眼淚像突如其來的雷陣雨，砸落在地，濺起一圈圈沉重的回音。

這些轉折讓角色不再是文字構成的人，而是能夠「活起來」。當讀者能感受到角色的情緒轉折，也就更能與之建立連結。

故事的結局，固然重要，但真正會讓人留下記憶的，往往是在閱讀過程中──我們曾經在某個場景中一起緊張過，在某段對話裡心酸過，在某次情緒轉折一起呼吸過。因此下次寫故事時，請先別急著告訴讀者「發生什麼事」，試著用這些細節開始敘述吧！

延伸閱讀

午後全台雷陣雨開轟 南部慎防短延時豪雨 明天水氣更多

玲玲颱風估今生成 氣象署：下周還有熱帶系統恐發展

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

高溫炎熱上看35度、紫外線達危險等級 周日起水氣再增

相關新聞

寫作教室／故事的細節，才是動人的關鍵

我們常聽人說：「這故事真感人！」但如果接著問：「哪裡感人？」有些人會回答是結局，有些人則會提到某個情節。然而，真正讓人難...

114會考自然科／圖表佔比高 情境生活化 資訊判讀、實驗分析能力要重視

親愛的國三同學，明年就是你們迎戰會考的時候了！隨著108課綱的實施，會考的命題方式也在不斷變化，同學們是否了解考題趨勢呢？力宇教育特別邀請三位專業師資來帶領同學解析114會考…

黑客帥爸林政宏：AI可以幫助孩子實現想法 讓創意更快落地

林政宏有兩個兒子，他很早就把科技帶進真實的親子生活，在10年前大兒子帥帥剛出生時，就運用專業開發出「嬰兒哭聲辨識」的APP，後來更創立「黑客帥爸」粉專，持續分享他如何把AI導入育兒日常，也引導孩子正確使用，甚至還鼓勵兒子開Youtube頻道，以孩子的角度去教小朋友用AI。

科學人／科技魔法師：大腸桿菌把塑膠變成止痛藥

7月才過了幾天，風姐丹娜絲就急匆匆來訪。她左旋右轉，乘著強風，夾帶豪雨，由南往北進入台灣海峽，在半夜裡直撲嘉義布袋。南台灣幾個大城市面對狂風（12~14級中度颱風，等同每小時150~166公里的風速）

寫作教室／「我懂他！」在對方故事看見自己 透過共鳴產生連結

「咻！」一顆圓球飛向天空。倏地，「砰」的一聲，球在碰觸手的剎那偏離軌道，往意想不到的方向飛去。「又沒有接到⋯⋯」

圖表看時事／郭智輝「核三睦鄰費」用在哪？地方建設、發津貼靠它

經濟部長郭智輝日前回應超過七成恆春半島四鄉鎮居民支持核三廠延役時，表示「把敦親睦鄰費拿掉，看他們要不要支持？」被質疑失言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。