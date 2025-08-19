114會考自然科／圖表佔比高 情境生活化 資訊判讀、實驗分析能力要重視

【生物】李鴻老師、【理化】趙天豪老師、【地球科學】張羽老師

親愛的國三同學，明年就是你們迎戰會考的時候了！隨著108課綱的實施，會考的命題方式也在不斷變化，同學們是否了解考題趨勢呢？力宇教育特別邀請三位專業師資來帶領同學解析114會考，並分享準備方向，幫助同學們提早準備，更有信心迎接挑戰！

◆生物◆

力宇教育的李鴻老師分析，114年會考自然科的生物部分，整體難度維持在「中等偏上」的水準，命題方向延續108課綱強調的「素養導向」與「統整能力」，題目包括題意分析、結合實驗與資料判讀，具有一定的鑑別度。本次試題加重學生對於「資訊分析」與「實驗思維」的能力要求，例如題組「出血時間檢查」，是典型的「資料推理＋生理機制」整合題。

若生物科僅使用背誦的方式準備考試，在今年的題型設計下會面臨較大挑戰。但對於能理解各章重點，並具備基本閱讀圖表、推論與跨概念整合能力的學生而言，比較能有效辨識訊息，並根據邏輯作答。

因此，未來想在生物科拿高分的關鍵，仍需回歸到對基礎概念的深入理解、了解課程實驗的原理與生活應用能力的養成，再透過多樣化題型的練習來建立「從情境抓概念」的能力。即使未來題目形式不斷創新，也能穩定發揮，取得理想成績。

★114會考生物科的難度在中等偏上，李鴻老師精選出難度較高的題目，引導學生熟悉會考題的難度和得分關鍵。現在就點開影片，跟著力宇教育的李鴻老師一起剖析114會考題吧！

◆理化◆

力宇教育的趙天豪老師為同學們整理114會考的出題趨勢如下：

綜觀114年會考自然科的總出題數為50題，出題方向中超過八成的題目是圖形、表格搭配文字的方式呈現。理化科的出題比例至少占一半，但今年理化計算題有4題，與過去的2題相比有增加的趨勢。理化出題的題數則略微下降，探究其原因，是實驗題選用素材造成的計算差異。此外，今年選用的生活情境題，如端午節「立蛋」、防止兒童誤吞塗「苯甲地那銨」以及單車發電烤吐司等，都十分貼近日常生活。

108課綱施行之後，會考題型的變化，已經從過去的「算一算」，變成現在的「想一想」。具代表性的題目除了有113年第29題的雙變因考題，包含時間與溫度造成餘氯量的改變；還有114年第41題液化氫燃料的比較。上述考題都需要學生先判讀、理解題目文字、圖形、表格的訊息，再結合課本知識與生活中的經驗，最後綜合分析、比較各答案間的差異，才能得到完美的分數。

★想知道更多關於114會考的解題技巧嗎？快點開下列影片，和力宇教育的天豪老師一起解惑吧！

◆地球科學◆

力宇教育的張羽老師對近年會考自然科題目占比進行分析，指出地球科學仍是自然科投報率最高的科目。而114自然會考整體難度稍稍提升，需要小心應答。除了難題解疑，張羽老師更準備了實用的備考建議，幫助同學們在準備上更有方向！

1. 建立「概念圖 + 推理訓練」雙軌學習

• 用概念整理圖快速掌握太陽系、月相、板塊、天氣系統等大架構。

• 加強「從圖判現象」→「解釋原因」→「預測變化」的能力。

2. 主動練習「科學探究與實作」題型

• 常見探究情境如：地震探測、日照變化、月相觀察、鋒面判讀。

• 學生應練習看圖＋題幹＋推理的節奏。

3. 必備的圖形題型速解訓練

• 提供如「月相位置亮面圖」、「天氣圖與風向圖」快速判讀技巧。

4. 結合真實情境與課本所學

• 結合颱風來襲、地震測報、GPS應用、衛星雲圖判讀等題型。

• 配合最新時事（如災害或天象）出現的應用型題目。

由114年會考地科的出題趨勢清楚顯示：純記憶型考題已不再是主流。未來重點在能否看圖說出現象、用科學解釋觀察結果，並做出合理推論與選擇。把科學當成工具，而不是死背知識，轉向以「解決問題的能力」為核心的訓練路徑。

★除了詳細的準備方向，影片內還有難題講解和考點分析，相信同學在觀看後一定會有所收穫。快點開影片，跟著力宇教育的張羽老師抓住會考趨勢，迎戰115會考！

商品推薦